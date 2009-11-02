Турчинов: от гриппа в Украине уже умерли 64 человека

По состоянию на сегодняшнее утро, в Украине от гриппа умерли 64 человека.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на Согласительном совете сообщил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ.

По его словам, в медицинские учреждения за помощью обратились 191 тыс. украинцев, из которых госпитализированы 7,5 тыс. человек.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения сообщили, что количество умерших от эпидемии в Украине на вечер воскресенья составило 60 человек.

Из них 55 взрослых, 3 ребенка и 2 беременные женщины. При этом первый летальный случай зафиксирован в Волынской области.