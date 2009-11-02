Ющенко вновь попросил Качиньского помочь в диагностике гриппа

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратился к главе Польского государства Леху КАЧИНЬСКОМУ с просьбой помочь украинцам исследовать, вызваны ли массовые заболевания украинцев вирусом пандемического гриппа А/H1N1.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе польского Президента, эту просьбу В.ЮЩЕНКО озвучил во время телефонного разговора с Л.КАЧИНЬСКИМ в воскресенье, который стал уже третьим за последние два дня (дважды президенты разговаривали в субботу).

В соответствии с сообщением, В.ЮЩЕНКО также проинформировал Л.КАЧИНЬСКОГО о зарегистрированных случаях заболевания в Украине вирусом A/H1N1 и потребность в масках и резиновых перчатках.

«В этом контексте обратился к польской стороне за диагностически-лабораторной помощью, в том числе, предоставление возможности исследования части образцов в Польше», - отметили в пресс-службе.

Президент Польши заверил украинского коллегу в готовности оказать такую помощь.

«Президент Л.КАЧИНЬСКИЙ заверил также о готовности польской стороны помочь в деле диагностических исследований, а также предоставлении средств личной охраны, которые позволят избежать риска заболевания (маски и резиновые перчатки)», - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 30 октября заместитель министра здравоохранения Польши Адам ФРОНЧАК заявил о готовности поляков помочь украинцам выявить, были ли последние массовые заболевания и смерти украинцев вызваны вирусом А/H1N1, если украинская сторона обратится с такой просьбой.

Он заявил, что Польша имеет возможность провести лабораторные исследования и выявить вирус A/H1N1 «за несколько часов», заверив, что такая помощь будет предоставлена украинцам бесплатно.

30 октября украинское правительство объявило карантин в 9-ти западных областях Украины.

По последним официальным данным, от ОРВИ в Украине умерло 53 человека, больше всего – 24 - во Львовской области, граничащей непосредственно с Польшей.

В общем, в стране с 29 октября по 1 ноября количество больных ОРВИ выросло в 5 раз - до почти 185 тыс. человек, а количество госпитализированных - почти в 8 раз - до более чем 7 тысяч.

Минздрав Украины подтвердил 14 случаев заболеваний A/H1N1.