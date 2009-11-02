Главный санврач Украины опроверг информацию о легочной чуме

На сегодняшний день нет оснований предполагать, что в Украине есть случаи заболевания легочной или какой-либо другой чумой.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Александр БЕЛОВОЛ в комментарии УНИАН.

«О чем вы говорите, ни о какой чуме не может быть и речи», - сказал А.БЕЛОВОЛ.

Он также убежден, что эпидемия гриппа в Украине, которая началась с Тернопольской области, никак не связана с проблемой вывоза мусора, в результате чего значительно увеличилось число грызунов на территории областного центра.

«Замусоренность – это тот фактор, который никогда не снимается, но о чуме даже и речи быть не может. Это грипп, который есть во всем мире», - сказал А.БЕЛОВОЛ.

Все заявления о том, что в Украине отмечена какая-либо чума, А.БЕЛОВОЛ назвал абсолютной неправдой.

Как сообщал УНИАН, 31 октября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Раиса БОГАТЫРЁВА опровергла сообщение о выявлении у больных в западных регионах легочной чумы. Комментируя соответствующее заявление кандидата в президенты Инны БОГОСЛОВСКОЙ, Р.БОГАТЫРЁВА отметила, что сегодня выявлены лишь случаи заболевания гриппом А/H1N1.