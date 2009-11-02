ГНА выявила почти 2 тыс. нарушений во время проверок аптечных сетей

Государственная налоговая администрация выявила 1 тыс. 872 нарушения при проведении проверок аптечных сетей на протяжении двух дней.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Государственной налоговой администраций Сергей БУРЯК сегодня на совещании с руководителями предприятий – производителей медицинского оборудования и владельцами аптечных сетей.

«Это повлечет за собой штрафы – минимально 6,5 млн. грн.», - сказал С.БУРЯК.

Председатель ГНА подчеркнул, что налоговая администрация совместно с Государственной инспекцией по контролю за ценами и Государственной инспекцией контроля за качеством лекарств разработали дорожную карту для оперативных групп, которые проводят проверки в аптеках и аптечных сетях.

С.БУРЯК отметил, что проверки проходят по двум направлениям – наличие лекарств с объективность установления цен.