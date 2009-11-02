5-6 ноября Украину посетит Лукашенко

5-6 ноября по приглашению Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО состоится официальный визит в Украину Президента Республики Беларусь Александра ЛУКАШЕНКО.

Как сообщил спикер МИД Украины Валерий ДЖИГУН, в рамках визита состоятся переговоры А.ЛУКАШЕНКО с В.ЮЩЕНКО, а также встречи с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО и председателем Верховной Рады Украины Владимиром ЛИТВИНЫМ.

Во время переговоров делегаций планируется достичь договоренности о реализации процесса разблокирования договорно-правового оформления государственной границы между Украиной и Республикой Беларусь, а также обсудить пакет актуальных вопросов украинско-белорусских отношений. В частности, наполнение реальным содержанием процесса активизации политического диалога между Украиной и Республикой Беларусь на высшем уровне, развитие торгово-экономического сотрудничества, урегулирования консульско-правовых отношений и укрепление связей в культурно-гуманитарной сфере.

В ходе визита также планируется подписание ряда двусторонних документов.