КМУ поручил Минздраву заключить контракты на поставку лекарств

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила Министерству здравоохранения в течение двух дней заключить с отечественными производителями контракты на поставку лекарств и медицинских аппаратов, в частности, аппаратов искусственной вентиляции легких.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее поручение Ю.ТИМОШЕНКО дала сегодня на совещании с руководителями предприятий – производителей медицинского оборудования и владельцами аптечных сетей.

«Два дня на то, чтобы заключить контракты на тот возможный объем, который мы можем закупить до конца года, причем в ускоренной системе поставок, сразу расписать по регионам, и обеспечить поставки», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.