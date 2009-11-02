МИД: соседние государства не закрывали границы с Украиной

Соседние государства не закрывали границы с Украиной в связи с выявлением в нашей стране больных гриппом А/H1N1.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Валерий ДЖИГУН, отвечая на вопрос журналистов.

«Сейчас нет никаких ограничений в связи с этим. Соседние страны не закрыли границу, будут только увеличены обследования людей, которые пересекают границу», - сказал он.

По словам В.ДЖИГУНА, в пунктах пересечения границы установлены специальные аппараты, которые фиксируют температуру тела человека, и если выявляют граждан с повышенной температурой, медицинский персонал осуществляет их осмотр.

Как сообщал УНИАН, по данным на 31 октября в Украине подтверждено 14 случаев заболевания гриппом A/H1N1.