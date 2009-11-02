ГЛАВНОЕ на 2 ноября (день)

Хроника дня

*** Главные новости второй половины дня: от гриппа в Украине уже умерли 64 человека; Ющенко ввел в действие решение СНБО о мерах по обеспечению нацбезопасности в условиях вспышки пандемии; правительство увеличит количество регионов, где введен карантин; КМУ просит ВР срочно пересмотреть бюджет-2008 в связи с гриппом; НБУ поручено срочно определить банки для рефинансирования кредитов под производство лекарств; Путин уведомил премьера Швеции о проблемах Украины с оплатой за газ

Пандемия гриппа: В Украине уже умерли 64 человека - Турчинов По состоянию на сегодняшнее утро, в Украине от гриппа умерли 64 человека.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на Согласительном совете сообщил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ.

По его словам, в медицинские учреждения за помощью обратились 191 тыс. украинцев, из которых госпитализированы 7,5 тыс. человек.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения сообщили, что количество умерших от эпидемии в Украине на вечер воскресенья составило 60 человек.

Из них 55 взрослых, 3 ребенка и 2 беременные женщины. При этом первый летальный случай зафиксирован в Волынской области.

Ющенко ввел в действие решение СНБО о мерах по обеспечению национальной безопасности в условиях вспышки пандемического гриппа Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 октября «О безотлагательных мерах по обеспечению национальной безопасности в условиях вспышки пандемического гриппа в Украине».

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента, решение введено в действие соответствующим указом главы государства.

В решении СНБО отмечается, что эпидемическая ситуация обрела чрезвычайно угрожающий и непрогнозируемый характер и представляет угрозу национальной безопасности Украины; эпидемия началась в Тернопольской, Ивано-Франковской и Львовской областях в период 10-12 октября. Соответствующие службы Министерства здравоохранения с опозданием отреагировали на очевидные угрожающие тенденции и не предприняли необходимых профилактических мер для снижения угрозы жизни и здоровью людей. Реальная оценка ситуации была дана лишь 27-28 октября, однако надлежащие меры реагирования приняты не были.

Учитывая недостаточную готовность центральных и местных органов исполнительной власти, отмечает СНБО, принимать согласованные решения и ненадлежащее финансирование соответствующих мероприятий, можно прогнозировать дальнейшее осложнение эпидемической ситуации в случае, если не будут приняты безотлагательные эффективные меры.

Минздрав и местные органы исполнительной власти продемонстрировали недостаточную готовность обеспечить лечение больных. На настоящее время отсутствует достаточное количество лекарственных и защитных средств, что вызывает панику среди жителей потерпевших областей.

Отсутствие четкой практической методологии борьбы с болезнью негативно отражается на действиях медицинского персонала, может приводить к медицинским ошибкам.

Не предприняты соответствующие шаги для получения квалифицированной помощи от специализированных международных организаций, которые имеют опыт борьбы с аналогичными или похожими заболеваниями.

СНБО поручил Кабинету Министров:

обеспечить системную работу Государственной чрезвычайной противоэпидемической комиссии при Кабмие;

принять дополнительные меры по обеспечению надлежащей межведомственной координации и взаимодействию, усилению контроля за реализацией мер по предотвращению распространения в Украине пандемического гриппа и острых респираторных вирусных заболеваний, связанных с ним эпидемических осложнений и минимизации их последствий;

немедленно начать выполнение плана безотлагательных мер по предотвращению распространения в Украине пандемического гриппа и острых респираторных вирусных заболеваний;

усилить мониторинг эпидемической ситуации в Украине, осуществлять прогнозирование возможных последствий распространения в Украине пандемического гриппа и острых респираторных вирусных заболеваний;

решить в трехдневный срок вопрос о выделении дополнительных средств на финансирование комплекса организационных, медико-санитарных, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических, противоэпидемических мер по минимизации последствий распространения пандемического гриппа и острых респираторных вирусных заболеваний;

решить в установленном порядке вопрос по введению закупок товаров, работ и услуг для предотвращения распространения в Украине пандемического гриппа и острых респираторных вирусных заболеваний по процедуре закупки у одного участника без согласования с Министерством экономики Украины;

обеспечить в недельный срок областные вирусологические лаборатории Государственной санитарно-эпидемиологической службы и соответствующие научно-медицинские заведения необходимым оборудованием, диагностическими и расходными материалами, дезинфекционными средствами и тому подобное;

безотлагательно обеспечить готовность лечебно-профилактических учреждений для оказания медицинской помощи, создания резервов медицинского оборудования, антивирусных препаратов, изделий медицинского назначения, в частности средств индивидуальной защиты, а также вакцин, дезинфекционных средств;

обеспечить усиление противоэпидемического режима и проведения комплекса дезинфекционных мер в местах массового пребывания людей (аэропорты, железнодорожные и автобусные вокзалы и тому подобное), детских дошкольных, образовательных заведениях, учреждениях здравоохранения, заведениях культуры, на предприятиях, в организациях и учреждениях, независимо от форм собственности;

безотлагательно ввести ограничение в проведении массовых культурно-развлекательных и других мероприятий, связанных с большим скоплением людей;

безотлагательно выделить необходимые средства в соответствии с запросом Минздрава для закупки лекарственных средств, медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты, других изделий медицинского назначения для населения и медицинского персонала потерпевших;

обеспечить неуклонное соблюдение бюджетной дисциплины при осуществлении расчетов с местными бюджетами, а также своевременное выполнение платежных поручений местных бюджетов и распорядителей средств таких бюджетов;

обеспечить введение в установленном порядке таможенного оформления в течение одних суток грузов с гуманитарной помощью (лекарственных средств, медицинского оборудования, изделий медицинского назначения), которые поступают в Украину;

обеспечивать привлечение для оказания медицинской помощи населению медицинские части и подразделения Министерства внутренних дел, МЧС, военных госпиталей Министерства обороны, а в случае необходимости – санаториев для размещения больных;

принять меры по введению материального поощрения медицинских работников, которые работают в регионах с усложненной эпидемической ситуацией;

обеспечивать целевое финансирование участия Минобороны и МЧС в осуществлении лечебно-профилактических мероприятий;

обеспечить профилактическую защиту медицинских работников.

Министерству здравоохранения надлежит:

ввести унифицированную форму для подачи административно-территориальными единицами информации об эпидемической ситуации, обеспечить ежедневный мониторинг и информирование населения трижды в день через средства массовой информации об эпидемической ситуации относительно пандемического гриппа и острых респираторных вирусных заболеваний;

обеспечить в двухмесячный срок функционирование в полном объеме государственного учреждения «Украинский центр гриппа и острых респираторных инфекций»;

разработать и утвердить в однодневный срок рекомендованный перечень лекарственных средств для профилактики и лечения пандемического гриппа и острых респираторных вирусных заболеваний и принимать меры для обеспечения постоянного наличия таких лекарственных средств в государственных и коммунальных лечебно-профилактических учреждениях и аптеках;

определить и обнародовать в трехдневный срок позицию о недобросовестной рекламе лекарственных средств;

подготовить и передать в трехдневный срок Министерству иностранных дел для привлечения гуманитарной помощи список лекарственных средств, медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты, других изделий медицинского назначения, необходимых для обеспечения надлежащей медицинской помощи, лабораторного подтверждения диагноза, профилактики заболеваемости среди населения;

информировать ежедневно секретаря СНБО об эпидемической ситуации и приняты меры для предупреждения распространения пандемического гриппа и острых респираторных вирусных заболеваний в областях, Крыму, городах Киеве и Севастополе.

Министерство обороны должно:

направить по согласованию с Минздравом для проведения медицинских осмотров населения и организации оказания необходимой медицинской помощи в населенные пункты, преимущественно сельской местности, оснащенные необходимым медицинским оборудованием врачебные бригады, мобильные медицинские комплексы от военных госпиталей, военно-медицинских клинических центров;

обеспечить участие по обращению Минздрава в осуществлении лечебно-профилактических мероприятий в регионах с наиболее неблагополучной эпидемической ситуацией региональных санитарно-эпидемиологических отрядов со штатными вирусологическими лабораториями, а также оказания медицинской помощи населению в военно-медицинских клинических центрах и военных госпиталях, использование для оказания неотложной помощи санитарного самолета Ан-26 «Вита» и санитарного вертолета Ми-8.

МЧС поручено обеспечить готовность к развертыванию пунктов жизнеобеспечения в районах с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.

Министерство иностранных дел должно:

обратиться на следующий день после получения от Минздрава списка лекарственных средств, медицинского оборудования, изделий медицинского назначения во Всемирную организацию здравоохранения с просьбой оказать гуманитарную помощь Украине в осуществлении мероприятий по профилактике пандемического гриппа и преодоления последствий распространения инфекции;

проработать в пятидневный срок в установленном порядке вопрос о привлечении гуманитарной помощи от иностранных государств;

способствовать в исполнении положений Меморандума между МЧС и НАТО о взаимопонимании относительно планирования при чрезвычайных ситуациях гражданского характера и готовности к катастрофам в оказании помощи Украине;

способствовать реализации договоренности между МЧС и Европейским Союзом с целью получения необходимой помощи для профилактики пандемического гриппа и преодоления последствий распространения инфекции.

Совету министров АРК, областным, Киевской и Севастопольской горгосадминистрациям поручено:

обеспечить системную работу государственных чрезвычайных противоэпидемических комиссий и принять безотлагательные меры для предотвращения заболеваемости пандемическим гриппом и острыми респираторными вирусными заболеваниями;

обеспечить поддержку необходимого температурного режима в учреждениях и заведениях, жилых помещениях, на транспорте и т. п.;

оказывать необходимую организационную, материально-техническую поддержку Государственной санитарно-эпидемиологической службе в ее деятельности по предотвращению распространения пандемического гриппа и острых респираторных вирусных заболеваний;

организовать санитарно-образовательную работу среди населения относительно средств индивидуальной защиты и профилактики пандемического гриппа и острых респираторных вирусных заболеваний;

организовать формирование наборов медико-гигиенических средств и бесплатное обеспечение этими наборами детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, детей из малообеспеченных семей, рожениц, инвалидов и пожилых людей;

обеспечить в двухдневный срок создание круглосуточных горячих линий при участии квалифицированных медицинских работников для информирования населения о мерах профилактики пандемического гриппа и острых респираторных вирусных заболеваний;

обеспечить готовность лечебно-профилактических учреждений для выявления лиц с подозрением на пандемический грипп и острые респираторные вирусные заболевания, оказания надлежащей медицинской помощи в условиях инфекционного стационара и в домашних условиях;

оказать возможную кадровую и техническую помощь областям, пострадавшим от эпидемии.

СНБО предлагает Генеральной прокуратуре активизировать работу по надзору за соблюдением законов об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения, о защите населения от инфекционных болезней.

Правительство установило предельный уровень цен на отдельные лекарства и медизделия Кабинет министров Украины установил предельный уровень цен на отдельные лекарственные средства и изделия медицинского назначения с целью стабилизации ценовой ситуации на период эпидемии гриппа А/Н1N1.

Соответствующее постановление №1154 от 30 октября размещено на Правительственном портале.

Как отмечается в документе, оптово-отпускная цена, в частности, на Амиксин составляет 39,6 грн (таблетки по 0,125 млг. №3) розничная – 55 грн., Тамифлю – 250,92 и 348,5 грн соответственно (капсулы по 75 млг № 10), Арбидол 32,61 и 45,00 (таблетки по 0,1 гр № 10), Мазь оксолиновая – 6,16 и 8,5 грн соответственно (туба 10 гр).

Предельная оптовая цена на маски одноразовые установлена на уровне 0,73 грн., розничная – 1 грн за штуку, на марлевые маски многократного использования - 1,1 грн. и 1,5 грн. Соответственно, погонный метр марли - 1,45 грн. и 2 грн.

Предельная оптовая цена шприца одноразового должна быть не более 0,51 грн., розничная 0,7 грн. за штуку, пары перчаток 0,73 грн. и 1 грн. соответственно.

Правительство увеличит количество регионов, где введен карантин

Проанализировав ситуацию, сегодня-завтра правительство будет принимать решение «о введении или не введении карантина в других регионах».

Об этом заявил на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, А.ТУРЧИНОВ отметил, что динамика последних дней свидетельствует о том, что «нет значительной эпидемиологической вспышки». Он добавил, что, согласно статистическим данным, «пока еще мы находимся в пределах той статистики больных гриппом и летальных случаев, которая была в прошлом году, а в позапрошлом году она была значительно больше». «Но нельзя расслабляться, потому что сейчас только начало заболевания», - добавил А.ТУРЧИНОВ.

Народный депутат Украины Анна ГЕРМАН (фракция Партии регионов) отметила, что в Комитет по вопросам свободы слова и информации обращаются люди с просьбой, чтобы в СМИ выступали министр здравоохранения и главный врач с обращениями, а не премьер-министр, которая «политизирует процесс, а люди ожидают квалифицированного разговора». «Премьер-министр дает как врач некоторые советы, которые вредят людям», - отметила А.ГЕРМАН. При этом она добавила, что «Юлия Владимировна (речь идет о Ю.ТИМОШЕНКО – УНИАН) будет иметь другие поводы для пиара».

В ответ А.ТУРЧИНОВ отметил, что «каждый руководитель выступает с теми или другими обращениями в соответствии с его полномочиями и его ответственностью». Он подчеркнул, что врачи информируют о ситуации в СМИ, а также уже задействована социальная реклама по данному вопросу.

Как сообщал УНИАН, 30 октября украинское правительство объявило карантин в 9-ти западных областях Украины.

На данный момент в Киеве нет подтверждений заболевания «свиным» гриппом - Князевич

На данный момент в Киеве нет подтвержденных фактов заболевания людей «свиным» гриппом.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ в эфире телеканала «1+1» в воскресенье.

«В Киеве нет подтвержденных случаев заболевания «свиным» гриппом», - сообщил министр.

Работа столичных поликлиник продлена на три часа – до 21.00

Киев. 1 ноября. УНИАН. Работа всех столичных поликлиник продлена на три часа – с 18.00 до 21.00.

Об этом во время тематического телемарафона на ТРК «Киев» сообщил генеральный директор территориального медицинского объединения «Старокиевское» Сергей СИНИЦКИЙ.

«Там дежурят специалисты, которые могут оказать профессиональную помощь, информацию, если необходимо - госпитализировать. То есть, все под контролем. Это касается как взрослых, так и детских учреждений», - проинформировал С.СИНИЦКИЙ.

Он добавил, что также круглосуточно можно обращаться за помощью в службу скорой помощи.

По словам С.СИНИЦКОГО, помощь бесплатно должна быть оказана как жителям города, которые имеют киевскую прописку, так и тем, кто ее не имеют.

«Однозначно хочу заявить, даже не в связи с эпидемией, проблем с оказанием медицинской помощи иностранцам, которая касается скорой помощи, а это скорая помощь в данной ситуации, абсолютно никакой нет. Из области Киевской, Кировоградской, любой люди приезжают по работе и тому подобное – абсолютно никакой нет. Нужно проконсультировать – консультируем, нужно оказать стационарную помощь – предоставляем, даем лекарства... В данной ситуации абсолютно каждый может получить бесплатную помощь. Вопрос в этом плане жестко контролируется”, - заверил С.СИНИЦКИЙ.

Справка УНИАН. Территориальное медицинское объединение города Киева "Старокиевское" объединяет лечебно-профилактические учреждения четырех районов: Оболонского, Печерского, Подольского и Шевченковского.

Россия усилила контроль на пограничных пунктах с Украиной

Воронежская и Брянская области России на пограничных пунктах с Украиной усилили контроль в связи с эпидемией гриппа.

Как сообщают «Вести», правительство Воронежской области, которая граничит с Украиной, совместно с Роспотребнадзором принимает меры по недопущению распространения на территории региона гриппа А/H1N1.

Как сообщил главный санитарный врач Воронежской области Михаил ЧУБИРКО, на двух главных автомобильных переходах на границе с Украиной в Кантемировском районе круглосуточно работают санитарные карантинные посты.

В свою очередь, брянские пограничники для профилактики усилили контроль на пограничных пунктах своего участка российско-украинской границы.

В первую очередь, речь идет о выявлении признаков гриппа у тех, кто въезжает в Брянскую область или следует через нее транзитом через автомобильные пункты пропуска "Троебортное", "Погар", "Новые Юрковичи", "Ломаковка", а также через железнодорожные станции Брянск-Орловский и Суземка.

"При этом пограничники осуществляют таможенный контроль в марлевых повязках и резиновых перчатках", - сказал руководитель пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Брянской области Андрей БАКИН.

Он добавил, что дальнейшие действия брянских пограничников будут зависеть от развития ситуации в Украине.

В России число заболевших гриппом A/H1N1 приближается к 2 тысячам, зафиксировано 5 случаев смерти

Число заболевших гриппом A/H1N1 в целом по России приближается к 2 тысячам, зафиксировано пять случаев смерти от вируса, сообщает РИА «Новости».

Сегодня глава Роспотребнадзора Геннадий ОНИЩЕНКО прибыл в Забайкальский край, где зарегистрированы первые в России смерти от гриппа A/H1N1, для знакомства с эпидемиологической обстановкой по гриппу и ОРВИ.

В Забайкальском крае с 3 октября гриппом A/H1N1 заразились около 300 человек. Зарегистрировано три смерти, в том числе беременной женщины. С начала октября в крае зарегистрировано более 23 тысяч заболевших гриппом и ОРВИ, 80% из них - в Чите.

По состоянию на утро пятницы в Забайкальском крае гриппом A/H1N1 были больны 148 человек, столько же излечено. Из этого количества 51 человек проходит лечение в стационаре, девять человек находятся в тяжелом состоянии. Из 91 больного, которые лечатся амбулаторно, 76% находятся в состоянии средней тяжести, у остальных болезнь протекает в легкой форме. Больше 80% заболевших регистрируются в Чите, случаи также выявлены в 13 муниципальных районах.

В крупнейших городах края - Чите и Краснокаменске - на карантин закрыты все школы, по краю отменены все культурно-массовые мероприятия.

ТЭК: Путин уведомил премьера Швеции о проблемах Украины с оплатой газа

Премьер-министр России Владимир ПУТИН в воскресенье проинформировал в телефонном разговоре премьер-министра Швеции Фредрика РЕЙНФЕЛЬДТА, страны, председательствующей в ЕС, о проблемах Украины с оплатой российского газа и транзита его европейским потребителям.

Как передает корреспондент УНИАН, глава правительства Швеции пообещал довести обеспокоенность России до сведения Еврокомиссии.

«В ходе беседы Владимир ПУТИН акцентировал внимание руководства ЕС на поступающие, в том числе по официальным каналам из Киева, сигналы о возможных проблемах с оплатой поставок российского газа», - сообщил представитель пресс-службы правительства РФ.

В результате этого, как подчеркнул В.ПУТИН, «могут возникнуть проблемы с транзитом российского газа через территорию Украины, предназначенного европейским потребителям», сообщили в пресс-службе правительства.

Со своей стороны, премьер-министр Швеции пообещал довести содержание беседы со своим российским коллегой до сведения Еврокомиссии, отметили в пресс-службе.

Телефонный разговор В.ПУТИНА и премьер-министра Швеции состоялся в рамках диалога с руководством ЕС, предполагающего взаимный обмен информацией по актуальным проблемам, в том числе в энергетической сфере, отмечает РИА Новости.

Как сообщал УНИАН, 30 октября В.ПУТИН, ссылаясь на заявления премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО заявил, что у Украины возникают проблемы с оплатой за российский газ, а Евросоюз отказывает ей в финансовой помощи в этом вопросе.

Финансы: КМУ просит ВР срочно пересмотреть бюджет-2008 в связи с гриппом

Кабинет Министров Украины обратится в Верховную Раду с просьбой внести изменения в Госбюджет на текущий год, чтобы предусмотреть дополнительные средства на борьбу с эпидемией гриппа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время Согласительного совета заявил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ.

Он напомнил, что правительство выделило из бюджета за счет перераспределения средств 500 млн. грн. на борьбу с эпидемией, но этих средств может не хватить.

«Мы завтра обратимся в Верховную Раду со срочным предложением о внесении изменений в бюджет, поскольку перераспределения, сделанного правительством, может не хватить и нам нужны дополнительные ресурсы», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

НБУ поручено срочно определить банки для рефинансирования кредитов под производство лекарств

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО намерена сегодня обратиться к руководству Национального банка с просьбой в срочном порядке определить ряд банков, которые необходимо рефинансировать для того, чтобы затем эти банки смогли кредитовать украинских производителей лекарственных средств для разработки и выпуска лекарственных препаратов, в частности и против гриппа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня в ходе совещания с производителями лекарственных средств, в ответ на заявления некоторых из них о том, что для разработки и выпуска новых лекарственных препаратов не хватает оборотных средств.

«Я думаю, что я направлю сегодня главе Нацбанка специальное письмо, экстренное, чтобы обязательно были определены банки, которые могут быть рефинансированы и которые смогут кредитовать производителей, а также поставщиков лекарств», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО обратилась к Министерству финансов с просьбой оперативно подготовить такое письмо с тем, чтобы сегодня же после совещания можно было направить его главе Нацбанка.

«Я прошу, подготовьте такое письмо на СТЕЛЬМАХА, чтобы я сразу после совещания, где-то через час, подписала это письмо, и я сопровожу его еще и звонком», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

НБУ отмечает уменьшение дефицита инвалюты на межбанке в октябре

Национальный банк Украины (НБУ) отмечает уменьшение дефицита иностранной валюты на межбанковском валютном рынке в октябре. Об этом сообщается на официальном стайте НБУ.

По данным Нацбанка, против сентября дефицит валюты уменьшился почти на треть.

НБУ отмечает, что в этих условиях отдельные девальвационные всплески не имели решающего влияния на общий тренд постепенного укрепления курса гривни к доллару США. На межбанковском валютном рынке он укрепился на 0,5%, а по операциям банков по продаже наличных долларов США - на 1,7%.

Как сообщает НБУ, данная ситуация способствовало уменьшению прямого присутствия Нацбанка на валютном рынке, с одновременным снижением объема его валютных интервенций. В тоже время, продолжалось проведение регулярных (дважды в неделю) целевых валютных аукционов по продаже иностранной валюты для удовлетворения потребностей клиентов банков - физических лиц с целью погашения ими задолженности по валютным кредитам.

По информации НБУ, всего в октябре состоялось девять таких аукционов, на которых клиентам банков продавались доллары США (140,7 млн. долл. США), швейцарские франки (4,0 млн. франков) и евро (1,1 млн. евро).

Официальный курс гривни к доллару США в октябре укрепился на 0,12% - до 8,00 грн./долл. США. К евро гривня девальвировала на 1,52% - до 11,83 грн./евро, а к российскому рублю на 2,42% - до 2,73 грн./10 рублей.

Транспорт: Минтранс внедрил мониторинг противовирусных мероприятий

Министерство транспорта и связи Украины внедрило постоянный мониторинг ситуации относительно четкого выполнения запланированных противоэпидемических мероприятий на транспорте.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

«Каждый руководитель отрасли на своем уровне должен не только организовать работу, но и лично убедиться в том, насколько эффективно и согласованно действуют подчиненные ему подразделения», – отметил первый заместитель министра, исполняющий обязанности министра транспорта, Василий ШЕВЧЕНКО во время посещения 31 октября основных транспортных узлов столицы.

Согласно сообщению, 31 октября специально созданная мониторинговая группа транспортного ведомства под руководством первого замминистра изучала, как внедряются противоэпидемические мероприятия на Киевском железнодорожном вокзале, Центральном автовокзале столицы и в Международном аэропорту «Борисполь».

Работники служб вокзалов и аэропорта, которые контактируют с пассажирами или багажом, обеспечены необходимым количеством средств индивидуальной защиты (марлевые повязки, резиновые перчатки), которые они обязаны носить. На вокзалах и в аэропорту установлены графики влажной уборки всех помещений с применением дезинфицирующих моющих средств. Организована звуковая и визуальная информация для населения об опасности заболевания вирусом гриппа и о необходимости использовать средства личной защиты. Соответствующие службы постоянно проводят инструктаж работников государственных предприятий относительно способов распространения вируса и дают рекомендации, как предотвратить заражение.

Также В.ШЕВЧЕНКО провел совещание с руководителями транспортных подотраслей и дал четкие указания по обеспечению всех противоэпидемических мероприятий. «Наша главная задача в этот ответственный момент – консолидировано и эффективно обеспечить выполнение всех мероприятий, чтобы предотвратить распространение инфекции. Для этого мы должны задействовать все силы и внутренние резервы, которые имеются в нашем распоряжении», – подчеркнул он.

В Конго арестовывают украинских моряков

Власти Демократической республики Конго арестовали троих членов экипажа с задержанного ими теплохода Island of Luck и грозят арестовать еще нескольких моряков, сообщил РИА Новости в понедельник в Афинах представитель компании-оператора Victoria Oceanway Ltd.

"Судно уже практически две недели задержано. Сейчас ведется следствие властями ДРК, капитан и два члена экипажа находятся в тюрьме. Им инкриминируется то, что вроде бы они нашли на борту "зайцев", выбросили за борт четырех человек, потом трое выплыли, а один то ли утонул, то ли его убили", - сказал собеседник агентства.

"Была первая группа, которую забрали для допроса, причем нам письменно подтвердили, что их вернут, и в нее входили капитан и два члена экипажа, которые в настоящий момент находятся в тюрьме. Россиян среди них нет. Еще трех членов экипажа вернули на борт, но поставили ультиматум, что возьмут следующую группу из шести человек на допрос. В этом им было отказано", - добавил представитель компании.

По его словам, после этого власти страны дали понять команде, что в понедельник, 2 ноября, будет решение суда, и нескольких членов экипажа заберут с судна в принудительном порядке. "Они планировали забрать старшего помощника (россиянина), второго помощника, гражданина Украины, а также сварщика из Ганы и матроса из Украины", - сказал представитель компании-оператора.

По информации, полученной от местного адвоката, допрос членов экипажа проходил с нарушениями. "По информации адвоката, их могли задержать на 48 часов, а продержали гораздо дольше. Получилось так, что капитана посадили в тюрьму в тот же день, двух человек посадили через пару дней, а трех держали в какой-то непонятной гостинице и не вывозили на судно под предлогом того, что им нужна охрана, и местное население настроено враждебно", - сказал представитель Victoria Oceanway.

Он сообщил также, что об инциденте проинформированы дипломаты России и Украины. "Российское и украинское консульства поставлены в известность. И на Украине, и здесь (в Афинах), и в Киншасе. Посол Украины, скорее всего, вылетит из Габона завтра в Киншасу. А от российского консульства единственное, что мы выяснили, - это что они связались с капитаном порта, который сказал, что у него нет информации о задержании судна", - сообщил собеседник агентства. Между тем, по его словам, необходимо участие в процессе дипломатов стран, граждане которых находятся на судне.

Как ранее сообщил корреспонденту РИА Новости во Владивостоке президент Дальневосточной ассоциации морских капитанов Петр Осичанский, теплоход плавает под флагом Панамы, в составе экипажа, кроме 15 украинцев и четверых россиян, есть по одному человеку из Индии и Ганы и двое из Мьянмы.