Порошенко договорился о поставках еще 200 тыс. доз „Тамифлю”

Министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО провел переговоры с компанией „Ф.Хоффман-Ля Рош”, по итогам которых достигнута договоренность о поставках в Украину в течение недели еще 200 тыс. доз препарата против гриппа „Тамифлю”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, П.ПОРОШЕНКО выразил благодарность руководителям компании за оперативное реагирование на обращение украинской стороны в условиях острого дефицита лекарств в мире.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью в международный аэропорт «Борисполь» из Швейцарии прибыл самолет АН-12 с грузом противовирусного препарата «Тамифлю» в количестве 300 тыс. упаковок.

Компания «Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд» решила предоставить нашему государству лекарства по низкой цене: 67 грн. за одну упаковку, что позволило сэкономить 140 млн. грн. бюджетных средств.

Сегодня премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что правительство намерено в ближайшие три недели закупить еще 700 тыс. препарата против гриппа «Тамифлю».