Украина обратилась к странам НАТО за помощью
В борьбе с гриппом
По итогам заседания оперативного штаба при МИД Украины при участии представителей Министерства здравоохранения Украины министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО поручил Миссии Украины при НАТО передать Евроатлантическому координационному центру реагирования и катастроф (ЕАКЦРК) письмо Минздрава о неотложной необходимости получения Украиной помощи для борьбы с эпидемией гриппа.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге спикер МИД Украины Валерий ДЖИГУН.
По его словам, Миссия Украины при НАТО получила подтверждение от ЕАКЦРК о том, что это письмо направлено всем государствам - членам НАТО и странам - партнерам альянса как приоритетное для получения Украиной срочной помощи.
Кроме того, по дипломатическим каналам по поручению МИД Украины были налажены контакты с Китаем и Республикой Сингапур о передаче опыта борьбы с гриппом.