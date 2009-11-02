“Укрзализныця” из-за гриппа открыла дополнительные кассы на вокзалах

“Укрзализныця” открыла дополнительные кассы на вокзалах во избежание массового скопления населения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци» со ссылкой на генерального директора ведомства Михаила КОСТЮКА.

По его словам, открыто дополнительно 30% касс. При этом все пригородные и междугородные поезда моются 3-4 раза в сутки. На вокзалах создан трехдневный запас дезинфицирующих средств и постоянно проводится уборка помещений. Также железнодорожники усилили санитарную обработку вагонов.

Как отметил М.КОСТЮК, «Укрзализныця» одной из первых среагировала на ухудшение эпидситуации в Украине (на распространение острых респираторных вирусных инфекций, в частности, гриппа А(Н1N1)), и на железнодорожном транспорте сразу были внедрены противоэпидемиологические мероприятия. По словам гендиректора, все категории железнодорожников, которые контактируют с населением, срочно были переведены в режим работы в масках. „Бескомпромиссно – весь персонал контактной группы, а это проводники, работники вокзалов, локомотивные бригады работают в масках вне зависимости от того, в каком направлении едет поезд", – заметил М.КОСТЮК.

Кроме того, по его словам, вся железнодорожная медицина через оперативные штабы сразу реагирует на информацию, которую получает от начальников поездов о подозрении на заболевание пассажиров. В таком случае человеку предлагаются услуги врача и, если есть такая возможность, отдельное купе.

Между тем, ГП «Международный аэропорт «Борисполь» также принимает интенсивные меры с целью недопущения распространения опасного вируса в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

Согласно сообщению, в частности, каждую новую смену со всем персоналом аэропорта, таможенной службы, хендлинговых компаний и экипажами авиакомпаний проводится информационный инструктаж относительно особенностей распространения вируса и методов профилактики заболевания.

Работники служб аэропорта, контактирующие с пассажирами, багажом, грузом и воздушными судами, обеспечиваются необходимым количеством средств индивидуальной защиты (марлевые повязки, резиновые перчатки), которые они обязаны носить.

Члены экипажей всех воздушных судов одевают маски и меняют их каждые четыре часа. За 20 минут расчетного времени до посадки командир каждого воздушного судна предоставляет информацию об эпидемической ситуации на борту самолета. В случае, если на борту обнаружен пассажир с подозрительными симптомами, всем пассажирам этого рейса выдают маски, а экипаж передает информацию об этом на контрольно-диспетчерский пункт. После посадки самолет заезжает на карантинную стоянку, и врачи первыми поднимаются на борт самолета, на котором находится человек с признаками заболевания, оценивают степень риска и состояние пассажира. Если подозрения подтверждаются, больного немедленно доставляют в больницу.

Все воздушные суда во время уборки обрабатываются дезинфицирующим раствором. Каждые три часа в аэропорту организована уборка с применением дезинфицирующих средств в местах массового пребывания людей.

Кроме того, для информирования пассажиров во всех залах аэропорта постоянно повторяется голосовое объявление с предупреждением об опасности распространения болезни и призывом защищаться от вируса.

Как сообщает пресс-служба «Борисполя», ужесточается санитарная инспекция по утилизации борт-питания, а также усилены таможенный и ветеринарный контроль за провозом продуктов питания. В аэропорту имеются в наличии достаточные запасы дезинфицирующих растворов для обработки медпунктов, терминалов, пассажирских автобусов, телетрапов, а также одноразовых термометров, дезинфекционных резиновых ковриков, которые служат защитными средствами от попадания инфекции с обуви.

Как сообщал УНИАН, 30 октября Министерство здравоохранения Украины констатировало, что Украина вошла в мировую пандемическую зону, и в стране началась эпидемия так называемого Калифорнийского гриппа или гриппа A/H1N1.