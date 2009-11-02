Черновецкий хочет ограничить въезд в Киев из-за гриппа

Власти Киева готовят письмо к правительству с просьбой во время эпидемии гриппа ограничить въезд в столицу.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее поручение о подготовке обращения дал Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ во время заседания оперативного штаба по борьбе с распространением эпидемии гриппа, который действует при Киевской городской государственной администрации.

«Я сегодня поручаю Брониславу СТЫЧИНСКОМУ (заместителю председателя КГГА – руководителю аппарата Киевской городской государственной администрации – УНИАН) подготовить обращение в Кабинет Министров с тем, чтобы из карантинных зон максимально ограничить въезд людей на территорию Киева и, наверное, других восточных областей Украины. Это возможно. И, кажется, Кабинет Министров уже этой проблемой занимается», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Мэр Киева подчеркнул, что власти столицы обратятся к правительству уже с конкретными предложениями.

«По системе железной дороги к нам прибывает ежедневно, по моим данным, до 2 млн. людей. Это проблема, по-моему, номер один”, - отметил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 30 октября украинское правительство объявило карантин в девяти западных областях Украины - во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Закарпатской, Черновицкой, Ривненской, Волынской, Хмельницкой и Винницкой.

По состоянию на 2 ноября в Украине зарегистрировано 255 тысяч больных гриппом и ОРВИ, из них 15 тысяч госпитализированы. Официально в Украине подтверждено 22 случая заболевания гриппом A/H1N1.

По данным Министерства здравоохранения Украины, в отделениях интенсивной терапии находятся 170 больных, 67 человек умерли (из них 29 - во Львовской, 14 – в Тернопольской, 12 – в Ивано-Франковской областях).

При этом, по данным Министерства здравоохранения, в прошлом году с диагнозом «пневмония» во Львовской области умерли 245 человек, в Тернопольской – 89, в Ивано-Франковской – 88 человек.