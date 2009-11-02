Курс НБУ на 03.11.09

Официальный курс НБУ на 03.11.09100 USD США – 799.7000 грн. (2 ноября – 799.3000) 100 EUR – 1181.3168 грн. (2 ноября – 1182.9640)10 RUR – 2.7392 грн. (2 ноября – 2.7516) Учетные курсы банковских металлов на 03.11.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-84128.44 (2 ноября-83486.88) 961 XAG 10 Серебро-1325.90 (2 ноября-1324.44) 962XPT10Платина-106679.98(2 ноября-106147.04) 964XPD10 Палладий-26070.22(2 ноября-26137.11)

Официальный курс НБУ на 03.11.09 100 USD США – 799.7000 грн. (2 ноября – 799.3000) 100 EUR – 1181.3168 грн. (2 ноября – 1182.9640) 10 RUR – 2.7392 грн. (2 ноября – 2.7516) Учетные курсы банковских металлов на 03.11.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-84128.44 (2 ноября-83486.88) 961 XAG 10 Серебро-1325.90 (2 ноября-1324.44) 962XPT10Платина-106679.98(2 ноября-106147.04) 964XPD10 Палладий-26070.22(2 ноября-26137.11)

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