Главное на 2 ноября (вечер)

Финансы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес на рассмотрение Верховной Рады проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» и определил его как безотлагательный для внеочередного рассмотрения парламентом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, законопроект направлен на обеспечение своевременного осуществления пенсионных выплат и выплаты помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям-инвалидам и временной государственной помощи детям в установленных законодательством размерах. Законом Украины «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы» с 1 ноября 2009 года повышен прожиточный минимум на одного человека до 701 грн., а для нетрудоспособных лиц - до 573 грн. В связи с этим возникла дополнительная потребность в средствах Пенсионного фонда Украины на выплату пенсий в текущем году в объеме 1100 млн. грн. и выплату социальной помощи в сумме 100 млн. грн.

Проектом Закона предлагается:

- определить источником покрытия дополнительной потребности в ресурсах Пенсионного фонда Украины средства государственного бюджета и увеличить расходы государственного бюджета по программе «Покрытие дефицита средств Пенсионного фонда Украины для выплаты пенсий» на сумму 1100 млн. грн.;

- увеличить объем субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на выплату помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям-инвалидам и временной государственной помощи детям на 100 млн. грн.

Увеличение расходов по этим бюджетным программам предлагается осуществить за счет уменьшения на соответствующую сумму предусмотренного законом объема финансирования расходов на обслуживание внутреннего государственного долга, учитывая фактическую экономию ресурса на указанную цель.

Принятие закона позволит обеспечить выплату пенсий и социальной помощи в повышенном размере, улучшить уровень жизни социально незащищенных слоев населения, уменьшить уровень бедности среди пенсионеров, отмечает Президент.

Законопроект во время его рассмотрения на пленарном заседании Верховной Рады будет представлять первый заместитель главы Секретариата Президента Украины – Представитель Президента Украины в Кабинете министров Украины Александр ШЛАПАК.

Правительство Украины намерено пересмотреть макропоказатели Госбюджета на 2010 год по результатам экономических показателей третьего квартала текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН.

«По итогам третьего квартала до конца этой недели Госкомстат должен будет предоставить предварительные результаты. На основе анализа итогов третьего квартала мы будем вносить соответствующие изменения макропоказателей, и, думаю, что в другие показатели Госбюджета на 2010 год», - сказал Б.ДАНИЛИШИН.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s изменило прогнозы по рейтингам Автономной Республики Крым, а также Днепропетровска, Луганска и Ивано-Франковска с «позитивного» на «стабильный» и по рейтингам Львова и Одессы – с «развивающегося» на «негативный».

Об этом говорится в сообщении S&P, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, данное решение последовало за изменением прогноза по Украине с «позитивного» на «стабильный» в связи с вновь возникшей неопределенностью относительно выполнения условий соглашения с Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении стране стабилизационного кредита.

Прогноз по Киеву остается «негативным».

Рейтинги по обязательствам в национальной и иностранной валютах, а также по национальной шкале всех семи региональных и местных органов власти (РМОВ) подтверждены.

В сообщении указывается, что уровень рейтингов отражает крайне высокую зависимость рассматриваемых РМОВ от решений центрального правительства, касающихся их доходных источников и расходных полномочий, а также тот факт, что для поддержания ликвидности эти РМОВ используют трансферты центрального правительства и казначейские ссуды.

Во всех случаях рейтинги учитывают предположение агентства о сохранении беспрепятственного доступа рассматриваемых РМОВ к краткосрочным казначейским ссудам, используемым для поддержания ликвидности, в том числе для финансирования важнейших текущих расходов и выплат по обслуживанию долговых обязательств.

S&P отмечает, что Крым, а также Днепропетровск, Луганск и Ивано-Франковск не имеют либо имеют крайне незначительные обязательства по погашению и обслуживанию долга в 2009-2010 годах, поэтому прогноз по их рейтингам определен как «стабильный». Если эти РМОВ будут и дальше проводить осторожную финансовую политику и консервативно подходить к заимствованиям, то их рейтинги и рейтинговые прогнозы, скорее всего, будут изменяться в соответствии с рейтинговыми действиями по суверенному правительству.

По информации рейтингового агентства, Одесса и Львов проводят более агрессивную долговую политику. Одесса уже подвергается валютному риску по своим прямым долговым обязательствам. Львов планирует привлечь крупные заимствования (в гривне) для подготовки к чемпионату Европы по футболу «Евро-2012». Прогнозы по Одессе и Львову в настоящее время «негативные», поскольку позитивные рейтинговые действия по этим городам невозможны до тех пор, пока не изменятся в лучшую сторону рейтинги или прогноз по рейтингам суверенного правительства. Если эти два РМОВ удержат свои расходы на обслуживание и погашение долга на невысоком уровне, то прогнозы по ним могут быть изменены на «стабильные». Если же долг, особенно краткосрочный, будет расти быстрее, чем сейчас ожидается, и (или) если управление валютным риском будет недостаточно продуманным, то рейтинги Львова и Одессы или прогнозы по ним могут измениться в худшую сторону.

Кроме того, отмечается, что прогноз «негативный» по Киеву отражает структуру долга и, в частности, повышенный уровень валютных рисков, а также низкую ликвидность и ухудшающиеся показатели выполнения бюджета города. «Наш рейтинговый сценарий для Киева основывается на предположении о том, что правительство Украины предоставит этому городу своевременную и достаточную поддержку, которая позволит ему пролонгировать, рефинансировать или выплатить кредит в объеме 750 млн. грн., подлежащий погашению в декабре 2009 года», – сказано в сообщении S&P.

Национальный банк Украины 4 ноября 2009 года проведет специальный аукцион по продаже долларов США, а 6 ноября – по продаже евро.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Согласно сообщению, минимальная сумма заявки составляет 10 тыс. долл. для аукциона 4 ноября и 3 тыс. евро – для аукциона 6 ноября. При этом неиспользованную по назначению валюту в сумме более 1 тыс. долл. и 1 тыс. евро коммерческий банк обязан продать Нацбанку. Остаток валюты в сумме до 1 тыс. долл. и 1 тыс. евро может быть использован банком на другие цели.

Банкам разрешается покупать валюту для досрочного погашения клиентами задолженности по кредитным договорам.

Нацбанк отмечает, что банки, которые намерены участвовать в спецаукционах 4 и 6 ноября, должны привлекать от клиентов денежное обеспечение в национальной валюте до проведения валютного аукциона. «Покупка иностранной валюты за счет собственных средств банков не допускается», – отмечает НБУ.

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 8,0930/8,1255, к 12:00 цены выросли до 8,1250/8,1450. К закрытию торгов ценовые уровни достигли максимума – 8,1640/8,1820 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2772/0,2784, к 12:00 цены поднялись до 0,2785/0,2795. К закрытию цены достигли уровня 0,2793/0,2803. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,1624 (+0,1124).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4685/1,4795. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,9530/12,0400, к 12:00 цены ушли вверх – 12,0110/12,0280. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне установились на значениях 12,0515/12,0870.

Эмидемия гриппа в Украине

В Украине зарегистрировано255 тысяч больных гриппом и ОРВИ, из них 15 тысяч госпитализировано.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил первый заместитель министра здравоохранения Украины Василий ЛАЗОРИШИНЕЦ.

По его словам, в отделениях интенсивной терапии находится 170 больных, 67 человек – умерли (из них – 29 во Львовской, 14 – в Тернопольской, 12 – в Ивано-Франковской области).

При этом заместитель министра отметил, что в прошлом году с диагнозом “пневмония” во Львовской области умерло 245 человек, в Тернопольской – 89, в Ивано-Франковской – 88.

В.ЛАЗОРИШИНЕЦ также отметил, что официально в Украине подтверждено 22 случая заболевания гриппом A/H1N1.

“Украина не имеет вакцины против пандемического гриппа, однако ведутся переговоры о поставках с международными организациями”, – сказал он.

В Украине зарегистрировано 191,431 тысяч случаев заболевания обычным гриппом, из которых лишь в 14 случаях подтверждено наличие вируса “калифорнийского” гриппа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на брифинге.

«По сравнению с прошлым годом динамика заболевания гриппом приблизительно одинаковая, но количество смерных случаев по сравнению с прошлым годом, позапрошлым, а также 2007 годом приблизительно на 20% меньше», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что эпидемическая ситуация контролируема и находится под наблюдением правительства, Министерства здравоохранения, местной власти и оперативных штабов.

Ю.ТИМОШЕНКО также сообщила, что все 14 случаев заболевания “калифорнийским” гриппом были установлены на лабораторном оборудовании в Украине.

Власти Киева готовят письмо к правительству с просьбой во время эпидемии гриппа ограничить въезд в столицу.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее поручение о подготовке обращения дал Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ во время заседания оперативного штаба по борьбе с распространением эпидемии гриппа, который действует при Киевской городской государственной администрации.

«Я сегодня поручаю Брониславу СТЫЧИНСКОМУ (заместителю председателя КГГА – руководителю аппарата Киевской городской государственной администрации – УНИАН) подготовить обращение в Кабинет Министров с тем, чтобы из карантинных зон максимально ограничить въезд людей на территорию Киева и, наверное, других восточных областей Украины. Это возможно. И, кажется, Кабинет Министров уже этой проблемой занимается», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Мэр Киева подчеркнул, что власти столицы обратятся к правительству уже с конкретными предложениями.

«По системе железной дороги к нам прибывает ежедневно, по моим данным, до 2 млн. людей. Это проблема, по-моему, номер один”, - отметил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

(УНИАН)