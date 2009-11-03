АНОНС НА 3 ноября

Президент Украины Виктор Ющенко проведет совещание относительно решения проблем банковской сферы.

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Начнется встреча Председателя Верховной Рады Украины В.Литвина с министром иностранных дел и сотрудничества Королевства Испания М.Моратиносом.

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Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

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Пресс-конференция на тему: “Конец рецессии: гривня укрепляется, но надолго ли?”. Приглашены: Эрик Найман, независимый финансовый эксперт; Александр Рябченко, доктор экономических наук и др.

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Пресс-конференция на тему: “Должна ли Украина платить за неотобранный газ?”. Приглашены: Богдан Соколовский, уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности; Александр Нарбут, независимый эксперт по вопросам энергетики и др.

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