Словакия закрыла пограничные переходы на границе с Украиной

Власти Словакии в понедельник закрыли два из пяти пограничных переходов на словацко-украинской границе в связи с усилившейся эпидемией гриппа в Украине, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на AFP.

Словацкий министр внутренних дел Роберт КАЛИНАК объявил на пресс-конференции о закрытии переходов между населенными пунктами Вельке Слеменце и Малые Селменцы, а также Убла и Малый Березный. По словам Р.КАЛИНАКА, через эти КПП проходят сотни тысяч пассажиров в день.

Министр также не исключил, что в случае дальнейшего ухудшения эпидемиологической обстановки в Украине Словакия закроет оставшиеся три перехода.