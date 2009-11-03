ДАЙДЖЕСТ СМИ за 3 ноября

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «Как чиновники поделят 500 миллионов на борьбу с гриппом», в котором пишет - украинские чиновники лоббируют закупку необходимого для борьбы с гриппом оборудования за границей. При этом отечественные производители готовы отгрузить аппараты хоть завтра, и уже после этого мы будем заниматься оформлением», — сообщили изданию в одной из больниц Киева. Отечественные производители готовы поставлять в больницы необходимые аппараты в течение недели. Но по словам директора госкомпании «Укрмедпостач» Николая Петренко, правительство не обращалось к ним с просьбой о сотрудничестве…

http://delo.ua/vlast/politika/kak-chinovniki-podeljat-500-millionov-na-borbu-grippom-133225/

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Также «Дело» в материале «Госфинуслуг будет штрафовать страховщиков за НДС» пишет – Госфинуслуг намерена наказывать страховщиков, если те будут удерживать со страховых выплат налог на добавленную стоимость (НДС). В свою очередь участники страхового рынка заявляют, что Комиссия, прежде чем наказывать, должна дать однозначный и внятный ответ рынку касательно ситуации с НДС…

http://delo.ua/vlast/zakony-gosregylirovanie/gosfinuslug-budet-shtrafovat-strahovcshikov-za-nds-133221/

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«Дело» в публикации «Мнение: Грипп сорвет маски со многих больших начальников» пишет – то, что происходило в информационном пространстве на выходные и происходит сейчас, по-другому как истерией назвать трудно. И эти события должны стать предметом для профессионального анализа, выводов и соответствующих решений ради нашего с вами будущего. Во-первых, так не бывает, что вчера еще ничего не было, а утром - эпидемия, пандемия и т.п. Отсюда возникает целый ряд вопросов, главный из которых - существует ли в Украине эффективная система сбора, обработки и обнародования подобного рода информации? Возможно, на какой-то бумаге что-то у нас и есть, только это «что-то» на практике не работает, особенно в нештатных ситуациях. Иначе ТАКАЯ информация не грянула бы как гром среди ясного неба; руководство страны, кандидаты и представители разных политических сил не стали бы разжигать панику своими «пожарными» действиями; граждане не понеслись бы в аптеки разметать лекарства и в супермаркеты — продукты, а страна не наполнилась бы за считанные часы разного рода слухами от «это все пиар» до «настоящие данные намного хуже»…

http://delo.ua/mneniya/kommentarii/mnenie-gripp-sorvet-maski-so-mnogih-nachalnikov-133217/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Юлии Тимошенко выписали платежное поручение» пишет – Президент Виктор Ющенко поручил правительству и НАК "Нафтогаз Украины" пересмотреть газовые контракты с Россией. Глава государства настаивает на снижении объемов закупок газа в следующем году, увеличении транзитной ставки и введении штрафных санкций за уменьшение "Газпромом" объемов транзита через территорию Украины. В российской монополии заявляют, что согласны со всеми требованиями, кроме введения принципа take or pay в отношении транзита газа. Его применение грозит России уже в следующем году штрафом в размере до $120 млн., отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1268530

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Реклама государственного уровня» пишет – эпидемия гриппа в Украине открыла возможности для продвижения препаратов для борьбы с вирусом A/H1N1. В Минздраве заявили, что будут прислушиваться к рекомендации ВОЗ – любой вид гриппа лечить препаратами против калифорнийского гриппа. Сегодня вследствие действий Кабинета министров самым известным в Украине средством является продукт швейцарской фирмы F. Hoffmann-La Roche. Таким образом, компания имеет значительные преимущества, хотя и украинские компании готовы предоставлять аналогичные лекарства…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1268517

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Редкая добыча» пишет – возобновившийся во II полугодии спрос на украинский металл привел к дефициту коксующегося угля. В результате в августе-сентябре металлурги были вынуждены снизить объемы производства стали. Ожидаемый в 2010 году рост объемов ее производства в Украине приведет к тому, что импорт угля придется увеличить на 20% при прогнозируемом росте цен на 25-30%, что вызовет снижение рентабельности комбинатов, не имеющих собственных угольных активов…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1268510

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Издание «Экономические известия» в публикации «Рабская покорность или резервы» пишет - за прошедший год правительство не только не продвинулось в создании стратегического резерва запасов сырой нефти и нефтепродуктов, а, напротив, сделало несколько шагов, чтобы перспективы страны обрести топливно-сырьевую подстраховку на случай непредвиденных обстоятельств стали еще более туманными…

http://eizvestia.com/markets/full/4184682

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«Экономические известия» в публикации «Поставил крестик на бюджете» пишут - проигнорировав аргументы экономистов, рекомендовавших Президенту ветировать закон о повышении социальных стандартов, Виктор Ющенко подписал документ. Подпись, появление которой стоит рассматривать в контексте приближающихся выборов, способна серьезно разбалансировать систему государственных финансов и поставить под сомнение дальнейшее сотрудничество Киева с Международным валютным фондом…

http://eizvestia.com/state/full/4184720

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«Газета по-киевски» в материале «Не ношу и не буду носить марлевую повязку!» пишет - повязка – это фильтр, на котором накапливается всякая бактериологическая и вирусная зараза. Не будете ее периодически «убивать» шансов заболеть станет больше. Кто из вас кипятит повязки или шарфики?..

http://narod.mycityua.com/articles/2009/11/03/080144.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Костенко живет на одну зарплату, без машины и депозитов» пишет – Центризбирком зарегистрировал еще трех кандидатов в президенты — главу Украинской народной партии Юрия Костенко, лидера Партии свободных демократов Михаила Бродского и главу Гражданского актива Киева, соратника Леонида Черновецкого в Киевраде Александра Пабата. Правда, из трех деклараций о доходах пока опубликована лишь одна — Юрия Костенко…

http://vybory2010.segodnya.ua/vnews/14091070.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Экономика Украины подымается, независимо от траншей МВФ…» пишет - рейтинговые агентства заговорили об ухудшении состояния экономики Украины, ставя под вопрос получение четвертого транша МВФ. Ошибочно считать, что помощь Фонда является панацеей от всех проблем…

http://economics.unian.net/rus/detail/24967

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Роскошь потребительской корзины – семь пар носков в год» пишет - размер потребительской корзины, совершенно несоответствующий реалиям жизни, утвержден в 2000 г. и пересматриваться должен каждые пять лет. Очевидно, власть привыкла к безнаказанности...

http://economics.unian.net/rus/detail/23968

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Рано поверили» пишет – финансовое положение российских компаний улучшается, но они не торопятся погашать кредиты…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/11/03/218016

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Издание «Известия» в публикации «Кредит без доверия» пишет – Центробанк России решил навести порядок на рынке депозитов. Потому что банки, обещающие вкладчикам слишком много, угрожают стабильности всей банковской системы. Об этом на встрече с банкирами заявил первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян. Пока он ограничится разъяснительной работой со слишком щедрыми на обещания кредитными организациями. Если не прислушаются, то придется применить жесткие меры, к которым до сего момента ЦБ не прибегал ни разу. "Известия" решили выяснить, чем это грозит вкладчикам…

http://www.izvestia.ru/economic/article3134954/

(УНИАН)