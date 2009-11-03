В Украине от гриппа и его осложнений умер 71 человек

В Украины вследствие заболевания гриппом и его осложнений умер 71 человек.

Как передает корреспондент УНИАН. об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня, выступая в Верховной Раде.

"По состоянию на 2 ноября гриппом заболели 19,189 тыс. человек, а ОРВИ – 236,327 тыс. Всего (гриппом и ОРВИ) – 255,516 тысяча. На сегодняшний день умер 71 человек", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время глава правительства отметила, что, согласно статистике, за 9 месяцев 2009 года только гриппом заболели 163,091 тыс. человек против 462,198 тыс. человек за 9 месяцев 2007 года.

"За 9 месяцев 2007 года умерли от гриппа и его осложнений 4,720 человек. За 9 месяцев 2009 года умерли от гриппа и его осложнений 3,822 человека. Это статистика, которая зафиксирована Госкомстатом", - сообщила она.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, эпидемическое состояние и карантин в 9 областях Украины был введен из-за превышения эпидемического порога заболеваемости.

В 8 из 9 областей Украины ситуация стабилизировалась

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что эпидемическая ситуация стабилизировалась в 8 из 9 областей Украины.

"В 8 областях за последние сутки мы имеем либо стабилизацию ситуации, либо незначительное уменьшение ежесуточных приростов заболеваемости", – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, Волынская область является единственным регионом, где за последние сутки увеличились количество заболеваний гриппом и ОРВИ. "На это мы реагируем абсолютно адекватно, обеспечивая дополнительными медикаментами и дополнительным медицинским оборудованием", - подчеркнула глава правительства.

В России от гриппа умерли 10

По последним данным, в России от свиного гриппа скончались десять человек, сообщает сайт Роспотребнадзора.

«В Российской Федерации зарегистрировано десять летальных исходов от пандемического гриппа A/H1N1 у лиц от 20 до 53 лет, осложненного пневмониями, из них восемь летальных случаев в Забайкальском крае (в том числе один случай гибели беременной женщины), один - в Москве и один - в Красноярском крае», - говорится в сообщении.

По данным ведомства, наиболее неблагополучная ситуация складывается в Забайкальском, Красноярском, Хабаровском, Приморском краях, Сахалинской области и Москве.

Польша не будет покупать вакцину от A/H1N1

Польские власти не планируют закупать вакцину от так называемого «свиного» гриппа (A/H1N1), пока не будут завершены исследования ее неопасности для человеческого организма.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила министр здравоохранения Ева КОПАЧ после заседания эпидемиологического комитета в понедельник вечером.

«Не будем проводить прививку людям плацебо, будем базироваться не на сплетнях, а на результатах клинических исследований», - отметила министр.

Е.КОПАЧ отметила, что польское правительство сейчас ведет переговоры о возможной покупке вакцин с тремя фирмами, отметив, что ни одна из них не завершила необходимые клинические исследования.

Кроме этого, до сих пор неизвестно, хватит ли для защиты от вируса одноразовой прививки или ее надо будет проводить дважды.

Е.КОПАЧ сказала, что польские власти выступают за то, чтобы прививка от A/H1N1 была введена в свободное обращение, что сделало бы возможной ее покупку непосредственно гражданами, а не только правительствами стран, как есть сегодня.

Министр заверила, что в случае подтверждения неопасности прививки польское правительство успеет купить ее к пику возможной эпидемии, которая может иметь место с января по март 2010 года.

Е.КОПАЧ заметила, что немецкое правительство закупило 50 миллионов доз, из которых из-за низкой заинтересованности прививками использовано только 10 млн.

Министр также заверила, что польские власти имеют необходимое оборудование и лекарства для того, чтобы не допустить эпидемии в Польше.

Она отказалась озвучить данные о запасах лекарств, которые имеет в своем распоряжении правительство, заметив только, что на лекарственных складах (из которых лекарства попадают в аптеки) есть 150 тысяч доз “Тамифлю” и 38 тысяч “Релензе”.

Копач заметила, что лекарство «Тамифлю» умышленно не были переданы в аптечное обращение в Польше, поскольку его использование при более легких заболеваниях гриппа привело бы к тому, что в случае сложной формы лекарства уже не подействуют.

Польское Министерство здравоохранения считает намного опаснее A/H1N1 вирус обычного сезонного гриппа, призывая поляков проводить прививку собственно от него.

В 38-миллионной Польше в последнее время не зафиксировано роста заболеваний вирусными инфекциями, из-за которых в западных областях Украины заболели свыше 250 тысяч человек, из которых 72 умерли.