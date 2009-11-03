ГЛАВНОЕ на 3 ноября (день)

Хроника дня

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Общество

Кабмин предложил выделить 1 млрд. грн. для борьбы с эпидемией

Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в государственный бюджет, которым предлагается выделить дополнительные средства для борьбы с эпидемией гриппа.

Об этом сегодня во время пленарного заседания парламента сообщил председатель ВР Владимир ЛИТВИН.

В частности, по его словам, правительство предлагает направить 1 млрд. грн. в резервный фонд Кабмина для выделения соответствующих средств на борьбу с эпидемией гриппа или другие непредвиденные события.

В.ЛИТВИН призвал Комитет ВР по вопросам бюджета безотлагательно рассмотреть этот законопроект, чтобы парламент имел возможность так же безотлагательно принять соответствующее решение.

В Украине от гриппа и его осложнений умер 71 человек

В Украины вследствие заболевания гриппом и его осложнений умер 71 человек.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня, выступая в Верховной Раде.

"По состоянию на 2 ноября гриппом заболели 19,189 тыс. человек, а ОРВИ – 236,327 тыс. Всего (гриппом и ОРВИ) – 255,516 тысяча. На сегодняшний день умер 71 человек", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время глава правительства отметила, что, согласно статистике, за 9 месяцев 2009 года только гриппом заболели 163,091 тыс. человек против 462,198 тыс. человек за 9 месяцев 2007 года.

"За 9 месяцев 2007 года умерли от гриппа и его осложнений 4,720 человек. За 9 месяцев 2009 года умерли от гриппа и его осложнений 3,822 человека. Это статистика, которая зафиксирована Госкомстатом", - сообщила она.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, эпидемическое состояние и карантин в 9 областях Украины был введен из-за превышения эпидемического порога заболеваемости.

В 8 из 9 областей Украины ситуация стабилизировалась

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что эпидемическая ситуация стабилизировалась в 8 из 9 областей Украины.

"В 8 областях за последние сутки мы имеем либо стабилизацию ситуации, либо незначительное уменьшение ежесуточных приростов заболеваемости", – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, Волынская область является единственным регионом, где за последние сутки увеличились количество заболеваний гриппом и ОРВИ. "На это мы реагируем абсолютно адекватно, обеспечивая дополнительными медикаментами и дополнительным медицинским оборудованием", - подчеркнула глава правительства.

Компенсации родителям из-за карантина в детсадах выплачивать не будут

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что правительство не предусматривает выплату компенсаций родителям, которые вынуждены оставаться дома с маленькими детьми из-за введения карантина в детских заведениях.

Об этом премьер сказала сегодня в Верховной Раде, отвечая на вопрос депутатов.

"Бюджет в кризис выживает довольно тяжело, и потому денег в бюджете на какие-либо компенсации относительно того, что дети сейчас находятся дома, просто физически не существует", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время премьер подчеркнула, что все родители должны позаботиться о своих детях. "Все родители должны позаботиться, чтобы дети были дома, чтобы они были защищены, чтобы профилактика по рекомендации врача действительно была сделана", - сказала она.

ТЭК

Кабмин подготовил план возврата облгазов в госсобственность

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что правительство разработало стратегию возвращения облгазов в государственную собственность.

Об этом премьер заявила сегодня, отвечая на вопросы депутатов в Верховной Раде.

"Заканчивается срок аренды на газовые сети, и мы разработали стратегию возвращения их в государственную собственность и передачи НАК "Нафтогаз", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, деятельность облгазов является "преступной". "То, как работают облгазы, это преступление против Украины: во-первых – не платят, а во-вторых – издеваются над населением Украины, вышибая деньги – именно поэтому у нас есть для этого стратегия", - подчеркнула глава правительства.

Нафтогаз должен перечислить Газпрому за октябрьский газ 4 млрд. грн.

НАК "Нафтогаз Украины" должен перечислить российскому "Газпрому" 4 млрд. грн. за потребленный в октябре природный газ.

Об этом сообщила премьер-министр Украина Юлия ТИМОШЕНКО сегодня, отвечая в парламенте на вопросы депутатов.

"На сегодня общая задолженность за газ всех потребителей, в большей степени теплокоммунэнерго, составляет 7 млрд. грн. Для сравнения - за этот месяц государству Украина 6 ноября необходимо заплатить "Газпрому" 4 млрд. грн.", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава правительства отметила, что последние два месяца правительству и НАК "Нафтогаз Украины" приходится оплачивать российский газ, не имея обеспечения оплаты от частных облгазов и коммунальных теплокоммунэнерго. "Но несмотря на это, мы проверим, чтобы каждый дом, каждая больница, каждое бюджетное учреждение было обязательно подключено к отоплению. Я думаю, что это уже является определенной игрой частных облгазов, которые вышибают для себя деньги. А то, что облгазы у нас частные и работают безо всяких правил еще с незапамятных времен – это ясно всем", - добавила она.

6 октября НАК «Нафтогаз Украины» полностью рассчиталась с ОАО «Газпром» за поставленный в сентябре этого года российский газ.

В сентябре компания закупила около 2 млрд. куб. м российского газа на сумму около 400 млн. долл.

Напомним, в августе-сентябре «Нафтогаз Украины» для расчета с «Газпромом» осуществлял частичную продажу облигаций внутреннего государственного займа, внесенных в уставный капитал «Нафтогаза» правительством, «Ощадбанку» с обязательством их обратного выкупа (РЕПО-сделки).

Агро

В Украине намолочено более 44,8 млн. тонн зерновых

В Украине по состоянию на 2 ноября 2009 г., согласно оперативным данным, намолочено более 44,82 млн. тонн зерна.

Поздние зерновые и зернобобовые культуры к указанной дате были собраны с площади почти 14,88 млн. га, или 96%, планируемых к уборке. Средняя урожайность зерновых по Украине составляет 30,1 ц/га.

Также на указанную дату аграрии собрали 7,08 млн. тонн кукурузы с площади 1,46 млн. га, что составляет 69% от плана, при средней урожайности 48,3 ц/га.

Продолжается уборка подсолнечника. К указанной дате намолочено почти 6,26 млн. тонн семян при средней урожайности 15,5 ц/га.

Также намолочено 886 тыс. тонн сои с 540 тыс. га. Урожайность составляет 16,4 ц/га.

Кроме того, ко 2 ноября т.г. аграрии накопали 8,34 млн. тонн сахарной свеклы с 273 тыс. га, при этом вывезено почти 7,65 млн. тонн корнеплодов.

По состоянию на отчетную дату т.г. в Украине посеяно почти 7,89 млн. га озимых зерновых (кроме рапса), что составляет 101% от прогноза. Из них на зерно - 7,816 млн. га.

В частности, на отчетную дату посеяно почти 6,204 млн. га озимой пшеницы, или 98% от прогноза, 1,313 млн. га ячменя (130% от прогноза), 299 тыс. га ржи (64% от прогноза).

В Украине с 2010 г. введут обязательную маркировку на содержание ГМО в продуктах

Министр экономики Украины Богдан Данилишин надеется, что с начала 2010 г. в Украине будет действовать норма обязательной маркировки содержания генетически модифицированных организмов (ГМО) в продуктах питания. Об этом он сообщил 2 ноября, сообщает АПК-Информ со ссылкой на РБК-Украина.

"При формировании соответствующей референтной лаборатории и соответствующей сети лабораторий по ГМО мы можем говорить, что перейдем уже к общей маркировке ГМО в соответствующей продукции. Эта норма уже действует, но она не предусматривает весь комплекс мероприятий по ее реализации. Я думаю, что мы в настоящий момент примем меры, которые позволят нам уже с начала нового года перейти к комплексному решению этого вопроса", - отметил Б.Данилишин. Министр отметил, что испытательные лаборатории по определению содержания ГМО в продукции будут созданы на базе Министерства охраны окружающей природной среды и на базе Госпотребстандарта. Он отметил, что лаборатория будет создана на базе Национальной академии наук Украины.

Финансы

Moody`s повысило рейтинги «Проминвестбанка»

Международное рейтинговое агентство Moody`s повысило рейтинги «Проминвестбанка». Об этом сообщается на сайте рейтингового агентства.

Согласно сообщению, Moody`s повысило долгосрочный рейтинг ПИБа по депозитам в национальной валюте с Саа2 до B2 и в иностранной валюте с Саа2 до B3, рейтинг по национальной шкале с B3.ua до A2.ua и рейтинг финансовой устойчивости с Е до E+.

Также сообщается, что прогноз рейтинга по депозитам в национальной валюте и рейтингу финансовой устойчивости – «Стабильный», прогноз рейтинга по депозитам в иностранной валюте – «Негативный», а рейтинг по национальной шкале не имеет установленного прогноза.

Повышение рейтингов в Moody`s объясняют поддержкой, которую ПИБ получил со стороны его главного акционера - российского Внешэкономбанка.

Валютный рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,16 грн./долл., продают – по 8,23 грн./долл. Курс повысился на 0,4% по сравнению со 2 ноября. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,07-8,22 грн./долл., по продаже – в пределах 8,19-8,28 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках повысился на 0,5% по сравнению со 2 ноября и сегодня составляет 12,05 грн./евро, продажи – на 0,3%, до 12,23 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,93-12,15 грн./евро, по продаже – в пределах 12,16-12,50 грн./евро.

Курс покупки-продажи наличного рубля в комбанках по сравнению со 2 ноября незначительно изменился и составляет в среднем 0,2721/0,2836 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,22-0,28 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,28-0,29 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,17 грн./долл., что на 0,5% дороже, чем вчера, продажи – 8,25 грн./долл., что дороже на 0,6%.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,07-8,22 грн./долл., по продаже – в пределах 8,21-8,30 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева понизился на 0,4% по сравнению со 2 ноября и сегодня составляет 12,07 грн./евро, продажи – повысился на 0,3%, до 12,24 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,95-12,13 грн./евро, по продаже – в пределах 12,17-12,50 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы по сравнению со 2 ноября понизился на 0,5% – до 0,2686 грн./рубль, продажи – незначительно повысился и составляет 0,2843 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2078-0,2795 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,281-0,29 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 3 ноября, составляет: гривни к доллару США – 7,997, к евро – 11,813168, к российскому рублю – 0,27392.