В Беларуси зарегистрировано 59 случаев калифорнийского гриппа

В Беларуси зарегистрировано более 70 тысяч случаев заболевания гриппом и ОРВИ, в том числе в 59 случаях подтвержден диагноз калифорнийского гриппа.

Об этом сообщают белорусские СМИ.

"Европейское радио для Беларуси" отмечает, что нынешний уровень заболеваемости на 41% превышает уровень аналогичного периода прошлого года.

Белорусская служба радио "Свобода" сообщает, что сегодня с утра в Минске в аптеках появились очереди. Министерство здравоохранения Беларуси опровергает информацию об увеличении смертности в результате острых респираторных заболеваний.

"Показатель смертности от смешанных вирусных инфекций в Беларуси не превышает уровень прошлого года", – цитирует радио слова заместителя начальника управления организации медицинской помощи Минздрава Беларуси Людмилы ЖИЛЕВИЧ.

При этом представитель Минздрава отказалась уточнить цифры, отметив, что "в этом сезоне начало снижаться количество больных ОРВИ, которым необходима интенсивная терапия".

Власти Беларуси также опровергают распространившуюся в СМИ информацию о более 10 случаях смерти в результате осложнений в виде вирусной пневмонии.