ВР не поддержала законопроект о местных выборах

Верховная Рада Украины не поддержала в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно выборов депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и городских председателей».

Как передает корреспондент УНИАН, за данный законопроект проголосовали 173 из 436 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Голосовала за данный законопроект в основном фракция БЮТ, народные депутаты из которой и подали на рассмотрение парламента данный законопроект.

Законопроектом предусматривалось введение открытых списков кандидатов в депутаты местных советов, то есть избиратели могли бы избирать не только политическую партию, но и конкретного депутата от этой политической силы.

Планировалось голосование за партию, но с дополнением с фамилиями кандидатов. Избиратель мог бы обозначить кандидата, которому он доверяет. Тогда бы кандидаты, которые набрали большее количество голосов, имели бы основные места в списке. В то же время первая тройка списка не подпадала под голосование, то есть утверждалась автоматически.

Также данным законопроектом предусматривалась отмена нормы «против всех», которая сегодня существует в бюллетене.

Данным законопроектом также планировались изменения в подходе к формированию избирательных комиссий на местах.