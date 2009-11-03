Курс НБУ на 04.11.09

Официальный курс НБУ на 04.11.09100 USD США – 801.1600 (3 ноября – 799.7000) 100 EUR – 1174.3403 (3 ноября – 1181.3168)10 RUR – 2.7405 (3 ноября – 2.7392) Учетные курсы банковских металлов на 04.11.09 за 10 тройских унций (грн.)959 XAU 10 Золото-84762.73 (3 ноября-84128.44) 961 XAG 10 Серебро-1309.90 (3 ноября-1325.90) 962XPT10Платина-106874.74(3 ноября-106679.98) 964XPD10 Палладий-25717.24(3 ноября-26070.22)

Официальный курс НБУ на 04.11.09 100 USD США – 801.1600 (3 ноября – 799.7000) 100 EUR – 1174.3403 (3 ноября – 1181.3168) 10 RUR – 2.7405 (3 ноября – 2.7392) Учетные курсы банковских металлов на 04.11.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-84762.73 (3 ноября-84128.44) 961 XAG 10 Серебро-1309.90 (3 ноября-1325.90) 962XPT10Платина-106874.74(3 ноября-106679.98) 964XPD10 Палладий-25717.24(3 ноября-26070.22)

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