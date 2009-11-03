Главное на 3 ноября (вечер)

Финансы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил усилить эффективность мер по возвращению кредитов недобросовестными заемщиками.

Об этом сообщает официальный сайт Президента Украины.

Согласно сообщению, сегодня Президент провел встречу с руководством Национального банка, правоохранительных и судебных органов, временными администраторами "Укрпромбанка" и банка «Надра».

Основной темой встречи стала ситуация в проблемных системных банках и состояние выполнения Указа Президента Украины «О мерах по обеспечению восстановления стабильности в банковской системе» от 8 октября 2009 года.

С момента принятия соответствующего Указа Президента проблемными заемщиками этих двух банков было погашено просроченной кредитной задолженности в сумме более 170,0 млн. гривен, что дало возможность обеспечить выплату депозитов почти 41,1 тыс. гражданам. Кроме того, по результатам проведенной работы в соответствии с данным Указом Президента временными администраторами достигнуты договоренности с заемщиками о реализации залогового имущества почти на 1,7 млрд. гривен.

Глава государства поручил участникам совещания усилить эффективность предусмотренных Указом финансовых, правоохранительных, законодательных шагов с целью возврата кредитов недобросовестными заемщиками.

В первую очередь В.ЮЩЕНКО акцентировал внимание главы Национального банка на необходимости создания полноценного реестра недобросовестных заемщиков с целью сокращения рисков других банков во время обслуживания кредитной задолженности таких заемщиков. Президент отметил, что резервы по кредитам этих недобросовестных заемщиков в других банках должны формироваться в размере 100% суммы кредита.

Также глава государства дал поручение принять дополнительные меры с тем, чтобы сделать невозможным участие недобросовестных заемщиков в закупке товаров, работ и услуг за государственные средства.

Генеральной прокуратуре Президент поручил повысить активность рабочей группы по выработке мер, направленных на обеспечение защиты прав и интересов вкладчиков банков. Во исполнение Указа генеральный прокурор поручил прокурорам областей взять под личный контроль рассмотрение обращений администрации банков «Надра» и "Укрпромбанка", обеспечив всестороннее реагирование на факты нарушений, изложенные в них. Также прокурорам направлен перечень недобросовестных заемщиков названных банков, по которым сегодня проводятся проверки.

По информации Генеральной прокуратуры, которая была представлена во время встречи, органами прокуратуры возбуждено свыше тысячи уголовных дел в банковской сфере. Также прокуратурой было отменено 236 незаконных постановлений об отказе в открытии уголовного дела. Уже расследовано и направлено в суд 685 уголовных дел этой категории. Также для устранения нарушений в банковской системе прокурорами внесено свыше 300 документов реагирования, по результатам рассмотрения которых 133 должностных лица привлечены к ответственности, возмещены 31,3 млн. гривен.

Во исполнение Указа Президента в Генпрокуратуре создана рабочая группа во главе с заместителем генерального прокурора Татьяной КОРНЯКОВОЙ в составе работников ведомства, ответственных должностных лиц НБУ, Государственной налоговой администрации, Службы безопасности Украины, МВД, Минюста, вице-президента банка «Надра» и советника временного администратора ООО «Укрпромбанк».

Также генеральный прокурор заявил о взятии дел, в которых затрагиваются интересы вкладчиков проблемных системных банков, на особый контроль.

Правоохранительным и судебным органам, Государственной пограничной службе Президент поручил усилить координацию работы с проблемными заемщиками. В первую очередь речь идет о временном ограничении недобросовестных заемщиков в праве выезда за границу и обеспечении необходимого правового обоснования этих действий.

Было также согласовано, что при открытии исполнительного производства по отношению к заемщику проблемного системного банка государственный исполнитель будет в обязательном порядке обращаться в суд с целью запрещения выезда за границу такого заемщика.

В то же время Президент поручил информировать заемщиков об имеющихся основаниях для ограничения их выезда за границу с целью предоставить таким заемщикам возможность решить их проблемные вопросы, а не информировать их о таком решении при пересечении границы.

Глава государства также дал поручение разработать проект изменений в законодательстве с целью усилить правовые возможности для привлечения к ответственности недобросовестных клиентов банков.

Эти изменения, в частности, должны предусматривать введение ограничений для заемщиков по распоряжению собственным имуществом или средствами в случае злостного уклонения от выполнения обязательств перед банком, поскольку именно от действий таких клиентов страдает рядовой гражданин, доверивший свои сбережения банковской системе.

"Райффайзен Банк Аваль" (Киев) намерен привлечь у Международной финансовой корпорации (IFC) 105 млн. долл. на условиях субординированного долга.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте IFC.

Вопрос о предоставлении средств будет рассмотрен руководством IFC 3 декабря 2009 года.

Средства планируется направить на укрепление капитала "Райффайзен Банка Аваль" в период экономического кризиса в Украине.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,1890/8,2215, к 12:00 цены выросли до 8,2270/8,2615. К закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений - 8,2315/8,2535 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2796/0,2808, к 12:00 цены поднялись до 0,2810/0,2823. К закрытию цены снизились - 0,2800/0,2810. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,4452(+0,2502).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,4753/1,4755, а к 15:10 упали до 1,4655/1,4657. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 12,0770/12,1265, к 12:00 цены ушли вверх - 12,1060/12,1425. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 12,0430/12,0760.

Новости ТЭК

Украина в октябре 2009 года импортировала около 2,4 млрд. кубометров природного газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам представитель Президента по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

«Украина импортировала (в октябре – УНИАН) около 2,4 млрд. кубометров (газа – УНИАН)», – сказал он.

При этом Б.СОКОЛОВСКИЙ добавил, что за импортированный в октябре газ НАК «Нафтогаз Украины» должна заплатить российскому «Газпрому» около 470 млн. долл.

Он также напомнил, что в соответствии с заключенным контрактом на поставку газа в Украину НАК «Нафтогаз Украины» должна импортировать в ноябре и декабре текущего года по 3,5 млрд. куб. м газа.

Также Б.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что Украина полностью готова выполнять условия по транзиту газа. «Технически и ресурсно Украина полностью готова выполнять контракт по транзиту российского природного газа в Европу. Для этого есть все необходимые условия. Контракт на транзит не имеет ничего общего с контрактом на поставки российского природного газа в Украину», – сказал он.

НАК «Нафтогаз Украины» в одностороннем порядке с 30 ноября 2009 года прекращает действие договора с ОАО «Винницагаз» о пользовании газовыми сетями области, которые находятся в государственной собственности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ДП «Нафтогазмережи», об этом идет речь в официальном письме «Нафтогаза Украины» на ОАО «Винницагаз» от 20 октября 2009 года.

Причиной расторжения соглашения стало систематическое невыполнение ОАО «Винницагаз» условий договора от 28 декабря 2008 года №04/01-819 о пользовании государственным имуществом, которое не подлежит приватизации. В частности, ОАО «Винницагаз» было обязано разработать и подать на согласование НАК «Нафтогаз Украины» План возобновления, реконструкции и развития государственного имущества на 2009 год с технико-экономическим обоснованием.

Однако, как отмечается в сообщении, по состоянию на 20 октября 2009 года вышеупомянутый план был не только не согласован в НАК «Нафтогаз Украины», но и вообще не был составлен. В свою очередь, все обращения НАК «Нафтогаз Украины» к ОАО «Винницагаз» относительно выполнения договорных обязательств были проигнорированы.

Также в сообщении отмечено, что на выполнение постановления Кабинета министров Украины от 10 июня 2009 года №775 «О повышении эффективности управления государственным имуществом газораспределительных сетей» и приказа Министерства топлива и энергетики Украины от 4 сентября 2009 года №439, ОАО «Винницагаз» обязано осуществить 30 ноября 2009 года передачу государственного имущества (в т.ч. распределительные газопроводы, сооружения на них, проектно-сметную и исполнительско-техническую документацию, транспортные средства специального назначения), которые находятся на балансе общества, в соответствии с вышеупомянутым приказом. После этого это государственное имущество будет передано на баланс ДП «Нафтогазмережи».

Эпидемия гриппа

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2009 год».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал 401 из 444 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Заместитель министра финансов Владимир МАТВИЙЧУК сообщил, что данным законом предусмотрено увеличить на 1 млрд. грн. средства резервного фонда госбюджета с целью направления их на профилактику и лечение больных гриппом.

По его словам, эти средства предусмотрены для приобретения лекарств и медпрепаратов, приобретения медоборудования украинских производителей, в частности аппаратов для искусственной вентиляции легких.

Он обратился с просьбой к председателю ВР Владимиру ЛИТВИНУ и Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО как можно скорее подписать данный закон после принятия его парламентом.

Законом предусмотрено, что распорядителем этих средств станет Министерство здравоохранения.

Именно вокруг вопроса относительно распорядителя средств развернулась наибольшая дискуссия в сессионном зале.

Фракция БЮТ настаивала на том, чтобы распорядителем средств был Кабинет министров Украины, но фракции Партии регионов и КПУ настаивали на том, чтобы распорядителем этих средств было не правительство, а Минздрав и органы власти на местах.

В результате было принято решение, что распорядителем средств является Министерство здравоохранения.

Миссия Всемирной организации здравоохранения в составе 9 человек, которая вчера вечером прибыла в Украину по приглашению Кабинета министров, сегодня утром начала работу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил первый заместитель министра здравоохранения Украины Василий ЛАЗОРИШИНЕЦ.

По его словам, в состав делегации входят медицинские специалисты из Дании, Швеции, Великобритании, Германии, России.

В составе делегации - эпидемиологи, вирусологи, эксперты по лабораторным исследованиям.

Руководитель миссии ВОЗ Юкка ПУККИЛА сказал, что миссия прибыла именно для того, чтобы разобраться, почему в Украине возник такой необычный объем инфекции и почему она так быстро распространяется по регионам.

По его словам, также группа экспертов должна разобраться относительно выявления пандемического вируса A/H1N1. «Наша группа прибыла, чтобы оказать поддержку Министерству здравоохранения, и на данный момент все специалисты работают с украинскими партнерами», - сказал Ю.ПУККИЛА.

Он заметил при этом, что международные эксперты будут расследовать причины происходящего, и после этого дадут конкретные рекомендации.

Говоря непосредственно о пандемическом вирусе, Ю.ПУККИЛА отметил, что «на данный момент предварительные выводы, которые мы сделали, в том числе в штаб-квартире ВОЗ, совпадают с нашими рабочими предположениями относительно пандемического вируса A/H1N1, но чтобы окончательно определить, надо разобраться».

В.ЛАЗОРИШИНЕЦ выразил надежду, что при поддержке иностранных медиков «мы сможем снизить эпидемию в Украине».

По его словам, эпидемический порог уже преодолели Винницкая, Черниговская области, приближается к этому порогу и Киев.

Отвечая на вопрос о соотношении количества умерших от простудных заболеваний в этом году и в прошлом, заместитель министра сказал, что сейчас количество умерших приблизительно на 10% меньше, чем количество умерших в 2008 году.

В.ЛАЗОРИШИНЕЦ еще раз напомнил, что на данный момент лабораторно подтверждены 14 случаев заболевания пандемическим грипп из 22 проб, которые были взяты на исследование.

На сегодняшний день ситуация с заболеваемостью гриппом в Ивано-Франковской области стабилизируется.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге журналистам заявил губернатор области Николай ПАЛИЙЧУК.

Он сообщил, что на сегодняшний день область имеет месячный запас препарата «Тамифлю». «Медикаментами мы обеспечены, «Тамифлю» - практически на месяц, у нас есть марлевые повязки во всех учреждениях здравоохранения, во всех больницах для медработников, и для тех, кто приходит в больницы. Все меры предосторожности предприняты», - рассказал Н.ПАЛИЙЧУК.

«Слава Богу, за последние сутки умерших нет. Благодаря совместным усилиям правительства и обладминистрации через несколько дней ситуация улучшится», - сказал Н.ПАЛИЙЧУК.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 3 ноября в Ивано-Франковской области с начала эпидемии гриппа и ОРВИ к медикам за помощью обратились 54 тысячи 407 человек. В реанимации находятся 54 человека, 10 из которых - в тяжелом состоянии и двое - в критическом. Заболели 25-30% медицинских работников.

(УНИАН)