АНОНС на 4 ноября

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко проведет селекторное совещание с руководителями регионов по вопросам предотвращения распространения инфекционных заболеваний.

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Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

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Состоится заседание Кабинета Министров Украины.

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В Министерстве транспорта и связи начнется проведение аукциона по привлечению инвесторов к строительству нового аэровокзала государственного предприятия “Международный аэропорт “Львов”.

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Пресс-конференция на тему: "Закон о социальных стандартах - это восстановление социальной справедливости для получения зарплат и пенсий" с участием доктора политических наук, профессора, проректора университета "Украина", председателя правления Всеукраинской ассоциации политических наук Валерия Бебика.

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Пресс-конференция на тему: "Воровские схемы в банковской сфере как официальная политика страны с теневой экономикой. Схемы и методы борьбы с ними". Участники: председатель координационного совета ассоциации антиколлекторов и правозащитников Украины "Ваша Надежда" Федор Олексюк.

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12-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Антикризисный рецепт для гражданского общества стоимостью свыше 3 млн. дол. США от Правительства Дании и Программы развития ООН в Украине". Презентация Проекта «Развитие гражданского общества» - совместной инициативы Программы Развития ООН и МИД Дании направленная на укрепление гражданского общества в Украине в семи областях. Основные компоненты Проекта:Программа грантов для организаций гражданского общества для реализации прав и улучшения положения уязвимых слоев населения, увеличения прозрачности и повышения ответственности органов власти; Помощь в развитии благоприятной законодательной базы для поддержки гражданского общества в Украине. Участники: Валерий Олийнык, руководитель Проекта, Михаил Минаков, старший программный менеджер ПРООН в Украине, Владимир Куприй, исполнительный директор БФ «Творческий центр ТЦК», Максим Лацыба, руководитель программ Украинского независимого центра политических исследований. (ул. Крещатик 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Состоится брифинг министра здравоохранения Украины Василия Князевича и первого заместителя Главного государственного санитарного врача Украины Людмилы Мухарской.

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Круглый стол на тему: «Год кризиса на рынке туристических услуг: изменилась ли ситуация относительно предпочтений отдыхающих, и какая ситуация будет на рынке туристических услуг в краткосрочной перспективе?». Участники: зам.начальника ГУ коммунального хозяйства КГГА Николай Грицак и др.

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Пресс-конференция на тему: „Катастрофа в электроэнергетике: субсидированный долг отрасли составляет свыше 17 млр. гривен!”. Приглашены: Василий Котко, президент Энергетической ассоциации Украины; Светлана Голикова, директор компании „Трансэнергоконсалтинг” и др.

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Начнется заседание Комитета ВР по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства. По итогам председатель Комитета Н.Королевская вместе с представителями Федерации металлургов Украины и Союзом химиков Украины даст брифинг.

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Начнутся комитетские слушания на тему: "Развитие трансграничного и межрегионального сотрудничества в рамках еврорегионов на границе Украины с Европейским Союзом". Организатор: Комитет Верховной Рады Украины по вопросам европейской интеграции совместно с Национальным Представительством Карпатского Еврорегиона в Украине.

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Состоится заседание парламентского Комитета по вопросам социальной политики и труда.

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