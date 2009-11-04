ДАЙДЖЕСТ СМИ за 4 ноября

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «Банановые республики ополчились против Украины», в котором пишет - посольства основных стран-экспортеров экзотических фруктов в Украину - ЮАР и Эквадора - направили письма-претензии в Министерство экономики и Государственную таможенную службу. Дипломаты требуют разъяснить, почему индикативные цены, которые используются при оформлении грузов украинской таможней и дальнейшем расчете НДС, были необоснованно повышены…

http://delo.ua/biznes/rynki/bananovye-respubliki-opolchilis-protiv-ukrainy-133269/

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Также «Дело» в материале «Банк "Надра" висит над пропастью» пишет – банк «Надра» не смог вовремя реструктуризировать свою внешнюю задолженность. В Минфине считают, что целесообразнее, если банк пойдет по пути «Укрпрома» и его активы и пассивы будут переведены в другие госбанки…

http://delo.ua/dengi/banki/bank-nadra-visit-nad-propastju-133279/

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«Дело» в публикации «Аналитический обзор: Ноябрь плохо отразился на «психике» валютного рынка» пишет – в октябре на межбанковском валютном рынке Украины установилось относительное затишье. Обменный курс на рынке в течение последних недель колебался в боковом тренде в пределах коридора 8,05-8,25 грн. за доллар…

http://delo.ua/dengi/valytnyj-rynok/analiticheskij-obzor-nojabr-ploho-otrazilsja-na-psihike-rynka-133275/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Эпидемию лечат обещаниями» пишет – вчера Верховная Рада выделила 1 млрд грн. на борьбу с распространением эпидемии гриппа. Депутаты решили, что эти деньги напрямую получит Министерство здравоохранения, а не Кабмин, но в министерстве до сих пор не знают, на что направят ресурсы. Но тратить может быть нечего – Нацбанк, который обязан выделить финансирование, предупредил, что 1 млрд грн .у него нет…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1268711

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Татнефть» лишают последнего» пишет – Хозяйственный суд Полтавской области вчера признал недействительной покупку российской "Татнефтью" 8,6% акций "Укртатнафты" и обязал компанию вернуть их эмитенту. В "Укртатнафте" не исключают, что после этого пакет будет выставлен на продажу. О своей заинтересованности в покупке уже сообщили представители НАК "Нафтогаз Украины" и группы "Приват"…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1268686

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Счетной палате отказали в доступе» пишет – Счетная палата обвинила Государственное ипотечное учреждение в отказе предоставить информацию об использовании бюджетных средств: расходовании 1,18 млрд грн., направленных на увеличение капитала ГИУ, и 3 млрд грн., полученных ГИУ под госгарантии. В ГИУ заявили, что Счетная палата не компетентна проверять трату денег, привлеченных под госгарантии, кроме того, 1 млрд грн. еще даже не успели направить на увеличение капитала. В Верховной Раде, контролирующей СП, подозревают ГИУ в нецелевом использовании средств…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1268700

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Издание «Экономические известия» в публикации «Авиапром сдает позиции» пишет - до конца года киевский завод «Авиант» завершит постройку первого серийного Ан-148 отечественной сборки. Этот борт - единственный, который будет собран на предприятии в текущем году. Общие же итоги национального авиапрома сведутся, судя по всему, к трем выпущенным машинам. Усилия по развитию технологичной отрасли пока не дали результата…

http://eizvestia.com/markets/full/4184839

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«Экономические известия» в публикации «IPO возвращается» пишут - во второй половине 2010 г. инвестбанки вернутся на внешние рынки капитала. При этом главным инструментом привлечения средств для корпораций останется первичное размещение акций на зарубежных фондовых площадках (IPO). Осуществить его смогут те компании, которые пережили кризис, не запятнав своей кредитной истории…

http://eizvestia.com/fin/full/4184845

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«Газета по-киевски» в материале «Повышение минималки: миллиард – туда, миллиард – сюда...» подает результаты собственного исследования, почему затраты на закон о соцстандартах у премьера и президента расходятся в четыре раза…

http://mycityua.com/articles/country/2009/11/03/112231.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Киев закроют для приезжих» пишет – столичная мэрия разработала свой план борьбы с эпидемией «свиного гриппа»…

http://www.segodnya.ua/news/14091206.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Для ликвидации «темных» схем необходимо ввести для страховых компаний налог на прибыль…» подает интервью председателя Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Виктора Суслова...

http://economics.unian.net/rus/detail/25040

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Одесский припортовый – цена все меньше, проблем все больше…» пишет - ситуация с ОПЗ продолжает оставаться в центре внимания. Всплывают новые подробности продажи завода, а также активизируются разговоры о возможных последствиях приватизационного скандала…

http://economics.unian.net/rus/detail/25073

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «GM не будет продавать Opel» пишет – Совет директоров американской автомобилестроительной корпорации General Motors принял решения не продавать акции Opel, таким образом положив конец многомесячным переговорам, по итогам которых Opel переходил бы консорциуму в составе канадской компании Magna и российского Сбербанка...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/2009/11/04/876505

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Издание «Известия» в публикации «Джордж Сорос гонит вторую волну» пишет – начавшееся летом восстановление мировой экономики закончится новым обвалом в течение года-двух, считает известнейший финансовый спекулянт Джордж Сорос. Виной тому опять станут Соединенные Штаты, которым никак не удается решить застарелые проблемы в экономике. Эксперты советуют быть осторожными с такими пророчествами…

http://www.izvestia.ru/economic/article3134962/

(УНИАН)