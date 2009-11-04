ВОЗ: рост заболеваемости в Украине вызван пандемическим гриппом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), эксперты которой 3 ноября прибыли в Украину для исследования массовых заболеваний и смертей украинцев, считает их возможной причиной действие вируса нового пандемического гриппа.

Об этом говорится в сообщении организации, текстом которого располагает УНИАН.

ВОЗ аргументировала свое предположение фактом быстрого распространения этого вируса и подтверждением его наличия у пациентов в двух наиболее пострадавших от эпидемии областях.

«Поскольку пандемический грипп быстро стал доминирующим гриппом во всем мире, то можно допустить, что большинство случаев гриппа в Украине вызвано этим вирусом», - отмечено в сообщении.

Самая авторитетная организация по здравоохранению в мире отметила рост числа заболеваний гриппоподобными инфекциями и воспалением легких в западных областях Украины, а также в Киеве.

По данным ВОЗ, в реанимации находится 235 украинцев из около 250 тысяч заболевших.

«Как и везде, ВОЗ настойчиво рекомендует применение антивирусных лекарств oseltamivir или zanamivir (это названия активных веществ, продающихся под брендом «тамифлю» и «реленза», - УНИАН) для пациентов, которые отвечают критериям, даже при отсутствии позитивного лабораторного теста инфекции H1N1», - отмечено в сообщении, датированном 3 ноября.

Группа экспертов ВОЗ будет работать во Львовской области, где зафиксировано наибольшее количество смертей среди пораженных вирусом.

Два вирусолога уже начали работу в Национальном центре исследования гриппа и в лабораториях Центральной санитарно-эпидемиологической станции в Киеве.

«Много вопросов нуждаются в ответе. Эпидемия в Украине может продемонстрировать, как вирус будет себя вести в северном полушарии во время зимнего периода, особенно в условиях состояния здоровья, типичных для Восточной Европы», - отмечено в сообщении.

ВОЗ отметила, что не рекомендует соседним государствам закрывать границы с Украиной, поскольку практика свидетельствует, что такие мероприятия не останавливают дальнейшее распространение вируса.

Как сообщал УНИАН, вчера в Украине начали работу 9 экспертов ВОЗ, прибывших в страну по приглашению украинского правительства, которое надеется, что международные эксперты помогут выяснить причину массовых заболеваний и смертей в Украине.

Справка УНИАН. Украинские власти сначала объясняли массовые смертельные случаи в западных областях, информация о которых начала появляться в середине прошлой недели, пневмонией и осложнениями от сезонного гриппа.

30 октября Министерство здравоохранения заявило о начале эпидемии гриппа в Украине, а правительство объявило трехнедельный карантин в 9-ти областях Западной Украины.

В то же время по состоянию 3 ноября у больных подтверждено 14 случаев заболевания гриппом A/H1N1.

По данным министерства, количество больных с четверга прошлой неделе по понедельник текущей увеличилось в 8 раз - до более чем 250 тыс. чел., госпитализированных - в 15 раз - до 15 тысяч, а количество людей в реанимациях - в 3 раза - до 170 человек.