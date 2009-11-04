В КНР индекс закупок банка HSBC вырос до 55,4 пункта

Китай. Индекс менеджеров закупок банка HSBC вырос в октябре до 55,4 пункта с 55 в сентябре и 55,1 пункта месяцем ранее.

Этот показатель отражает значительное увеличение спроса на китайскую продукцию. Если американские и европейские страны довольствуются индексом на уровне 50 пунктов, то Китай уже обогнал их по росту заказов и теперь создает сильную конкуренцию.