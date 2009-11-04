Ефремов: Президент ветирует любые изменения в законы о выборах

Первый заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ прогнозирует, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заветирует любой закон, вносящий изменения в выборное законодательство, поэтому нужен консенсус в парламенте Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЕФРЕМОВ заявил в интервью журналистам.

Он подчеркнул, что необходимо «консенсусное решение».

«Президент Украины В.ЮЩЕНКО на любой закон о выборах Президента Украины наложит вето, поэтому нужно общее решение, чтобы потом преодолеть это вето», - сказал он.

Он подчеркнул, что нужны «принципиальные политические договоренности по поводу изменений в закон о выборах Президента Украины».

«Если Юлия ТИМОШЕНКО не боится выборов, то ее депутаты проголосуют законопроект с замечаниями Конституционного суда Украины», - добавил он.

По его словам, «если кто-то не будет голосовать, то он боится выборов и сознательно вводит ситуацию в то, чтобы выборы не состоялись».

На вопрос журналистов, если все-таки не будут внесены изменения к закону о выборах Президента Украины, означает ли это, что выборы будут проходить по ныне действующему законодательству, А.ЕФРЕМОВ ответил: «Выборы состоятся при любой погоде».

«Хотя до нынешнего дня есть опасение, что у власть имущих появится желание, чтобы выборы не состоялись», - подчеркнул он.

В то же время А.ЕФРЕМОВ добавил, что тот человек, который примет такое решение, «будет политическим трупом».