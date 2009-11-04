Ляшко: 1 млрд. грн. на борьбу с гриппом возьмут у НБУ

Народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Олег ЛЯШКО (фракция БЮТ) заявляет, что 1 млрд. грн. на борьбу с гриппом будет взят из финансирования Евро-2012.

Об этом он сказал в интервью УНИАН, комментируя вчерашнее решение парламента о выделении 1 млрд. грн. на меры по борьбе с гриппом.

Он отметил, что эти деньги «возьмут из разницы между доходами и расходами Национального банка Украины».

«То есть, те 9,8 млрд. грн., которые планировалось направить на Евро, из них 1 млрд. грн. будет забран на борьбу с эпидемией гриппа и преодоления его последствий», - подчеркнул О.ЛЯШКО.

Он отметил, что «есть информация, что перевыполнение в НБУ составляет свыше 3 млрд. грн.».

Он добавил, что это нормальное решение, поскольку лучше деньги направить на мероприятия по борьбе с гриппом, нежели оплачивать чрезвычайно высокие выплаты сотрудникам НБУ.

О.ЛЯШКО критикует решение парламента относительно того, чтобы распорядителем данных средств, то есть 1 млрд. грн., стало Министерство здравоохранения.

Он отметил, что министерство действительно не сможет быстро освоить такие средства.

«Если этим будет заниматься Минздрав единолично, то вполне вероятно, что средства не будут освоены. Но если этим будет заниматься правительство централизовано, то никаких проблем с этим не будет», - добавил О.ЛЯШКО.

Он отмечает, что вчерашнее решение «не является политическим пиаром». По его словам, «политическим пиаром является то, что мы спекулируем на проблемах граждан, когда мрут десятки людей и когда сотни тысяч больны и госпитализированы в больницы, то задача правительства сделать все для того, чтобы у них были медикаменты, маски, аппаратура».