Главный санврач: 12 миллионов украинцев переболеет гриппом

Около 12 миллионов украинцев, или почти четверть населения, переболеет гриппом и ОРВИ во время начавшейся в Украине в конце октября эпидемии, заявил главный санитарный врач страны Александр Беловол.

Об этом он заявил в среду на селекторном совещании по вопросам предотвращения распространения инфекционных заболеваний.

На прошлой неделе в Украине была объявлена эпидемия гриппа, которая в основном охватила западные регионы страны. По последним данным, более 478 тысяч человек заболели, 81 умер. Подтверждены 14 случаев гриппа A/H1N1, из них три - с летальным исходом.

"Всеми видами гриппа и ОРВИ в течение этой эпидемии переболеют примерно 12 миллионов человек, из них до 1% будут госпитализированы, в отделениях интенсивной терапии будут 18 тысяч человек", - сказал Беловол.

При этом он не назвал прогнозные цифры летальных исходов эпидемии.

В Киеве умер первый больной

Первая смерть от гриппа A/H1N1 зафиксирована в Киеве, сообщила в среду премьер-министр Украины Юлия Тимошенко в ходе селекторного совещания с руководителями регионов по вопросам предотвращения распространения инфекционных заболеваний.

"Только что я получила от министра здравоохранения подтверждение, что человек умер от гриппа A/H1N1", - сказала она.

Первый заместитель главы Киевской горадминистрации Ирэна Кильчицкая, присутствовавшая на совещании, сообщила, что это женщина, скончавшаяся 3 ноября.

Общая численность населения Украины составляет около 46 миллионов человек.