ГЛАВНОЕ на 4 ноября (день)

Хроника дня

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Общество

НБУ согласился рефинансировать банки для поставок лекарств

Национальный банк Украины согласился рефинансировать банки, которые на льготной основе кредитуют поставки лекарств и медицинских аппаратов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на селекторном совещании с руководителями регионов по вопросам предотвращения распространения инфекционных заболеваний.

«Вчера Национальный банк публично сообщил, что для тех банков, которые будут обращаться за рефинансированием для выдачи кредитов владельцам аптечных сетей, компаниям, занимающимся оптовыми поставками лекарств, чтобы им предоставить кредиты на льготной основе и за счет рефинансирования», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Врачам выплатят надбавки за работу сверх нормы

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила Министерству финансов обеспечить выплаты врачам надбавки за работу сверх нормы.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на селекторном совещании с руководителями регионов по вопросам предотвращения распространения инфекционных заболеваний.

«Надо положить начало учету, и этот учет заложить в основу расчетов с тем, чтобы всем врачам, медицинскому персоналу оплатить то время, которое они работают сверх установленных законодательством нормативов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, эта надбавка будет касаться врачей, работающих с больными гриппом, а также болеющими вследствие гриппа.

Глава правительства также поручила Министерству здравоохранения проанализировать состояние оснащения Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины и составить необходимую спецификацию для закупки лабораторного оборудования.

«Я хотела бы, чтобы на следующую среду мы приняли комплексное постановление о модернизации, переоснащении санитарно-эпидемиологической службы Украины», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Рынки

В Украине создадут государственную сеть аптек

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила Министерству финансов, Министерству здравоохранения, Министерству экономики и Министерству промышленности в течение недели разработать стратегическую программу по созданию государственной сети аптек.

Об этом премьер заявила сегодня на селекторном совещании с руководителями регионов по вопросам предотвращения распространения инфекционных заболеваний.

«Необходимо начать подготовку стратегического документа о создании государственной интервенционной системы аптечных сетей, которые будут расположены на территориях поликлиник, больниц, лечебных учреждений государственной формы собственности», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, такой документ на следующей неделе должен быть разработан и внесен на рассмотрение Кабинета министров. «Я просила бы, чтобы такая программа была рассчитана по финансам, по срокам, по оборотным средствам, которые могут быть задействованы. Также я просила бы, чтобы и председатели областных госадминистраций и мэры городов были задействованы в этой программе», - сказала она.

Премьер-министр добавила, что, согласно программе, на территории лечебного учреждения специальное помещение будет выделяться под аптеку, которая будет обеспечиваться необходимыми лекарствами, оборудованием. «Не больше 100 препаратов, которые должны быть постоянно в тех аптеках по регулируемым ценам. Мы не можем полагаться на частные аптеки», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Гостаможслужба поддержит добросовестных предпринимателей

Государственная таможенная служба Украины создала диспетчерский центр по работе с предприятиями–резидентами, внесенными, согласно приказу Гостаможслужбы от 10 августа 2009 г. №736, в Реестр предприятий, к товарам и транспортным средствам которых установлен упрощенный порядок применения процедур таможенных контроля и оформления, в так называемые «белый» и «зеленый» списки.

Об этом сказано в приказе Гостаможслужбы №1033 от 29 октября 2009 г., размещенном на официальном сайте ведомства.

Кроме того, с 3 ноября т.г. таможенники ввели в эксплуатацию программно-информационный комплекс по формированию Реестра предприятий, к товарам и транспортным средствам которых установлен упрощенный порядок таможенных контроля и оформления.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гостаможслужбы, диспетчерский центр будет заниматься приемом телефонных сообщений от предприятий-резидентов, в случае, если возникнут сложности при осуществлении таможенного контроля и таможенного оформления их грузов.

Должностные лица диспетчерского центра обязаны принять меры для решения проблемных вопросов в течение 3–4 часов со времени поступления сигнала и отследить их результат.

Режим работы диспетчерского центра установлен в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по телефону 247-27-88. Вне рабочего времени прием обращений от предприятий осуществляется оперативным дежурным Гостаможслужбы по телефону 489-02-12 с последующей передачей информации в диспетчерский центр.

ТЭК

"Нафтогаз" планирует сегодня завершить реструктуризацию по еврооблигация

НАК «Нафтогаз Украины» сегодня планирует завершить реструктуризацию обязательств по своим еврооблигациям.

Об этом заявил и.о. министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ сегодня журналистам.

«По идее, сегодня они должны завершить сделку», - сказал И.УМАНСКИЙ.

19 октября большинство держателей еврооблигаций НАК «Нафтогаз Украины» на сумму 500 млн. долл. согласились на предложенную компанией реструктуризацию - обмен внешних обязательств, включая рассмотрение поданных заявок на обмен нынешних обязательств на новые облигации, деноминированные в долларах США, в соотношении 1:1, срок погашения по которым наступает в сентябре 2014 года и которые будут выпущены под суверенные гарантии. Ставка по купону определена на уровне 9,5%.

НАК «Нафтогаз Украины» также ведет переговоры о реструктуризации другого внешнего долга на общую сумму около 1,15 млрд. долл., которую он предлагает провести на тех же условиях, что и реструктуризацию еврооблигаций.

Валютный рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,20 грн./долл., что на 0,3% дороже по сравнению с 3 ноября, продают – по 8,30 грн./долл., что на 0,5% дороже. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,13-8,25 грн./долл., по продаже – в пределах 8,25-8,35 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках немного повысился по сравнению с 3 ноября и сегодня составляет 12,05/12,28 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,85-12,20 грн./евро, по продаже – в пределах 12,19-12,50 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 3 ноября повысился на 0,6% и составляет в среднем 0,274 грн./рубль, продажи не изменился – 0,2838 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,24-0,28 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,281-0,29 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,21 грн./долл., что на 0,4% дороже, чем вчера, продажи – 8,30 грн./долл., на 0,5% дороже.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,15-8,25 грн./долл., по продаже – в пределах 8,27-8,35 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева повысился на 0,3% по сравнению с 3 ноября и сегодня составляет 12,10 грн./евро, продажи – на 0,5%, до 12,28 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,94-12,15 грн./евро, по продаже – в пределах 12,23-12,35 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 3 ноября повысился на 1,7% – до 0,2731 грн./рубль, продажи – на 0,4%, до 0,2854 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,24-0,28 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,284-0,29 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 4 ноября, составляет: гривни к доллару США – 8,0116, к евро – 11,743403, к российскому рублю – 0,27405.