Киев. 2 ноября т.г. в украинских супермаркетах сети «Фокстрот. Техника для дома» стартовала национальная акция, приурочена к 15-ой годовщине деятельности компании, сообщили УНИАН в пресс-службе сети.

По условиям акции, сеть гарантирует скидку 30% на товары разных категорий. Скидкой можно воспользоваться в два этапа. При покупке товара до 15 ноября, потребитель выбирает на кассе скретч-карту. С одной стороны указана скидка на актуальную покупку, с другой – скидка на последующую покупку, которую можно осуществить с 16 по 30 ноября. В сумме скидка на покупку со 2 по 15 и на последующую покупку с 16 по 30 ноября составляет 30%.

«Анализ эффективности спецпредложений сети «Фокстрот», проведённый специалистами компании, показал, что потребителей интересуют максимально понятные и прозрачные акции, которые действительно дают возможность потребителю сэкономить. А формула «скидка здесь и сразу» + скидка на последующую покупку – интересна вдвойне. Естественно, что «Фокстрот» как лидер рынка просто не мог не воспользоваться таким весомым поводом, как 15-летие компании. Поэтому мы решили вдвойне порадовать наших покупателей, предоставив скидку дважды. С уверенностью могу сказать – акция «День Рождения» в Фокстроте – самая привлекательная среди всех акционных предложений на рынке бытовой техники. И проводим мы ее раз в год, поэтому стоит поспешить за покупкой!», - отметила руководитель отдела маркетинговых коммуникаций компании «Фокстрот. Техника для дома» Оксана ВОРОБЬЁВА.

Кроме скидки, действует также предложение приобретения техники в кредит 0% без удорожания. Кредит можно оформить без справки о доходах сроком на 5, 7 или 10 месяцев. Первоначальный взнос составляет от 10% до 50% от стоимости покупки в зависимости от выбранного срока кредитования. Кредитуют все банки-партнеры сети – «УкрСиббанк», «Дельта Банк» и «ПриватБанк». Кредиты можно оформить прямо в магазине; решение о выдачи кредитов принимается на месте покупки в течение 20-40 минут.

Компания «Фокстрот. Техника для дома» была основана в 1994 году и на сегодняшний день является безусловным лидером украинского рынка по розничной продаже аудио-, видео-, бытовой техники и электроники в сетевом сегменте. Состоянием на 2 ноября 2009 года компания насчитывает 252 торговые точки, из них сеть «Фокстрот. Техника для дома» - 200 супермаркетов, сеть «FoxMart» - 35 гипермаркета, стоковые центры «Техношара» - 30, салоны «Фокстрот. Цифровая техника» - 3. Компания представлена в 102 областных и районных центрах Украины, общая торговая площадь объектов составляет более 200 000 кв. м. В 2007 году компания вышла на международную арену и представлена в Молдове.