"Горячие" государственные телефонные линии (обновлено 04.11.09)

Горячие «кризисные» телефонные линии, открытые государственными органами власти:

НОВОЕ НА 04.11.09

"Горячая телефонная линия" по информированию населення по вопросам свиного гриппа A/H1N1: 044 200-07-80 (действует при Министерстве охраны здоровья Украины)

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НОВОЕ НА 07.10.09

«Горячая линия» относительно изучения формирования цен на проездные билеты в городском общественном транспорте Киеве в центральном аппарате Антимонопольного комитета Украины: (044) 235-86-81, и в Киевском городском территориальном отделении Комитета: (044) 594-64-12.

НОВОЕ НА 09.09.09

"Горячая линия" для сообщений о случаях коррупции в центральном аппарате и территориальных органах Минюста: 8 (044) 235-65-85, 235-52-81, электронный адрес: dbc.bezpeka.pro@minjust.gov.ua, почтовый адрес: ул. Коцюбинского, д. 12, г. Киев.

НОВОЕ НА 28.07.09

"Горячая телефонная линия" для обращений граждан и юридических лиц в Министерстве по вопросам жилищно-коммунального хозяйства: 8-800-500-92-90. Открыта с 28 июля, время работы - с 9.00 до 20.00 с перспективой стать круглосуточной.

НОВОЕ НА 28.07.09

*** «Горячая линия» для аграриев, которые хотят сдать зерно Аграрному фонду по залоговым закупкам: 8-800-507-30-90 . Открыта при Кабмине с 28 июля, будет работать ежедневно с 8 до 21 часа

НОВОЕ НА 22.07.09

***„Гарячалінія ” для підприємців щодо фактів незаконних перевірок, створена за дорученням прем"єр-міністра: 8-800-507-30-90 . Зателефонувавши на цей номер підприємці можуть повідомляти про факти проведення перевірок контролюючими органами, які проводяться всупереч постанові Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 р. № 502 „Про тимчасове обмеження здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності на період до 31 грудня 2010 року ”. „Гаряча лінія ” створена для контролю за виконанням постанови Уряду №502. Діє по буднях з 9 до 18 години підприємці можуть повідомляти про конкретні факти порушень, дзвінки безкоштовні.

*** "Горячая линия" для оперативного реагирования на злоупотребления в земельной сфере: 8-800-502-52-80. Действует с апреля с.г. при Государственном комитете по земельным ресурсам (бесплатная, многоканальная).

*** «Горячая линия» для улучшения информирования субъектов хозяйствования и населения по вопросам реализации ценовой политики: тел. (044) 596 67 70. Действует при Министерстве экономики.

*** Бесплатная многоканальная линия по вопросам выплаты заработной платы:8-800-507-30-90 (режим работы – 9:00-21:00 в рабочие дни). А также: 8-800-287-12-30 . Действует в Министерстве труда и соцполитики.

*** „Горячая линия” по пенсионным вопросам: 8 (800) 500-39-20. Действует в Министерстве труда и соцполитики.

*** "Горячая линия" по вопросам перерасчета и назначения пенсий: 8-800-503-7-530 ( с 9-00 до 18-00). Действует при Пенсионном фонде Украины. А также в регионах http://pfu.gov.ua/pfu/control/uk/publish/article?art_id=95636&cat_id=95635 .

*** "Горячая линия" Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку: (044) 279-83-68

*** "Горячая линия" для правовой защиты трудовых прав членов профсоюзов в условиях финансового кризиса: 8 (044) 279-47-55. Открыта Федерацией профсоюзов Украины. Сюда следует звонить, если работодатель принуждает работника идти в отпуск без сохранения заработной платы; предлагает уволиться по собственному желанию или по соглашению сторон; изменяет режим работы, размер заработной платы. А также когда работодатель устанавливает неполное рабочее время для работников, задерживает или не выплачивает заработную плату.

*** «Горячая линия» по вопросам преодоления роста цен на лекарственные препараты: 8 (044) 256-78-08. Действует с 20 октября 2008 г. в Секретариате Кабмина, Можно информировать о внезапном повышении цен на лекарственные препараты.

*** Сall-центр (колл-центр) при Министерстве иностранных дел Украины, которые предоставляет информацию по вопросам, связанным с поездками граждан Украины за границу: (044) 238-15-50, с мобильного - 355 (процедуры и правила получения виз для поездок за границу; консульско-правовые вопросы; особенности пребывания в других странах; предупреждение торговли людьми; события чрезвычайного характера).

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*** Телефон доверия аэропорта "Борисполь": 8-044-585-74-11

*** Поиск работы по телефону с помощью Государственной службы занятости: 8 (800) 50-50-600, с мобильного - 730

***Вниманию ищущих работу - адреса и телефоны центров занятости:

Министерство труда и соцполитики представляет почтовые адреса и контактные телефоны Государственного, Крымского республиканского, Киевского и Севастопольского городских, областных и подчиненных им базовых центров занятости.

Государственный центр занятости Министерства труда и социальной политики Украины

г. Киев, 01601, ул. Эспланадная, 8/10, тел.: (044) 284-38-94, факс: (044) 289-76-28 E-mail: 17@dcz.adsl.com.ua

ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ государственных органов

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