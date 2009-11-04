Тимошенко отбыла во Львовскую область

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отбыла с рабочей поездкой в Львовскую область.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе поездки Ю.ТИМОШЕНКО намерена посетить коммунальную городскую детскую клиническую больницу, а также городскую больницу скорой помощи и ознакомиться с организацией лечебного процесса больных гриппом и другими простудными заболеваниями в этих медицинских учреждениях.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО намерена в обладминистрации провести совещание, в ходе которого будет проанализировано качество выполнения неотложных мер по выявлению и лечению гриппа.

Также премьер планирует дать интервью Львовской областной телерадиокомпании, после чего Ю.ТИМОШЕНКО вернется в Киев.