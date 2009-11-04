ВР поддержала законопроект Ющенко

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам выборов Президента Украины», внесенный Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 227 народных депутатов из 435 зарегистрированных в зале.

На заседании парламента заместитель главы Секретариата Президента Марина СТАВНИЙЧУК, представляя законопроект, отметила, что им предлагается устранить несогласованности в законе и учесть решение Конституционного суда и рекомендации Венецианской комиссии и ОБСЕ.

По ее словам, «норма о максимальном количестве избирателей на избирательном участке должна быть унифицирована согласно законодательству о выборах народных депутатов Украины – не 3 тыс. избирателей, а 2 тыс. 100, что отвечает рекомендациям Венецианской комиссии».

Она добавила, что также предусмотрено законопроектом уточнить классификацию избирательных участков.

М.СТАВНИЙЧУК сообщила, что законопроектом предусмотрено усовершенствовать механизм создания специальных избирательных участков. По ее словам, в состав участковых избирательных комиссий на специальных избирательных комиссиях не могут входить работники соответствующего заведения или учреждения.

М.СТАВНИЙЧУК сообщила, что также предлагается уточнить порядок составления и уточнения списков избирателей, в частности, в части сроков обжалования неточностей в списках избирателей.

Она сообщила, что законопроектом предусмотрено, что за два дня до дню выборов списки закрываются и изменения в них не вносятся, кроме случаев по решению суда.

М.СТАВНИЙЧУК также добавила, что законопроектом уточняется механизм голосования граждан, находящихся в день голосования за пределами Украины, а также вводится «заявительный порядок включения в список избирателей граждан, которые находятся за пределами государства».

Она отметила, что предусмотрено уточнить «институт денежного залога, не меняя его размера».

М.СТАВНИЙЧУК отметила, что предусматривается ввести определенные ограничения в ведении предвыборной агитации, в частности, об участии иностранных граждан, организаций.

По ее словам, законопроектом предоставляется право общественным организациям предлагать официальных наблюдателей.

Она также сообщила, что предлагается новая редакция статей, которые определяют порядок условия к форме и содержанию избирательных бюллетеней, порядка их изготовления и передачи в избирательные комиссии.

Также предусматривается обязательное пломбирование специальной пломбой, имеющей серию и номер, урн, чтобы не допустить фальсификаций.

М.СТАВНИЙЧУК отметила, что предусматривается вести механизм установления результатов выборов в пределах отдельного зарубежного избирательного округа.

Кроме того, уточняется процедура установления ЦИК результатов выборов, а также процедура официального обнародования результатов выборов Президента Украины.

М.СТАВНИЙЧУК сообщила, что законопроектом предусматривается отнести процедуру судебного обжалования к регулированию исключительно Кодексом административного судопроизводства, а также предлагается, чтобы все дела, касающиеся избирательных споров, рассматривались исключительно в коллегиальном порядке.