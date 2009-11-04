Руководитель Львовского областного штаба Яценюка ушел с должности

Руководитель Львовского областного штаба кандидата на пост Президента Украины Арсения ЯЦЕНЮКА Александр ГАНУЩИН ушел с должности и вышел из избирательного процесса в связи с несогласием с “пророссийским” курсом кандидата.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ГАНУЩИН заявил сегодня, 4 ноября, на пресс-конференции во Львове.

А.ГАНУЩИН заявил, что в предвыборной программе А.ЯЦЕНЮКА „Новый курс” заложена „неперспективная евразийская политико-экономическая модель”.

Как сказал А.ГАНУЩИН, в начале этого года он искренне поверил в модерный проект А.ЯЦЕНЮКА. „Я всей душой поверил в эту идею и добровольно сложил с себя полномочия заместителя председателя Львовской ОГА – руководителя аппарата областной администрации. Но сейчас проект 17-ти вызовов Украины выродился. Программа „Новый курс” кардинально отличается от тезисов, изложенных в 17-ти вызовах. Эта программа предусматривает зависимость Украины от России и других стран, входивших в состав СССР”, – отметил А.ГАНУЩИН.

Он подчеркнул, что так называемое обсуждение программы „Новый курс” с руководителями областных штабов превратилось в самый обычный „одобрямс”. „Я имел жесткие дебаты с А.ЯЦЕНЮКОМ, но когда тебя не слышат, тогда не о чем говорить. Многие люди из других регионов не разделяют такую смену курса и программных принципов, но в силу разных обстоятельств готовы мириться”, – говорит А.ГАНУЩИН.

В заявлении А.ГАНУЩИНА, текстом которого располагает УНИАН, в частности, отмечается: “В конце 2008 года и на протяжении первой половины 2009-го мне и многим гражданам Украины казалось, что Арсений ЯЦЕНЮК может стать лидером нового поколения и той третьей силы, которая способна взять на себя ответственность за состояние в стране. Особенно импонировали смелые тезисы, изложенные в 17-ти вызовах за 17-ть лет независимости Украины. Многие поверили и в то, что курс молодого перспективного политика будет продолжен, а сам Арсений ЯЦЕНЮК – будет наследником Виктора ЮЩЕНКО в должности Президента Украины”.

Однако, заявляет бывший руководитель штаба, сегодня А.ЯЦЕНЮК “кардинально отошел от принципов, задекларированных на старте претензий на кресло главы государства, не говоря уже о позициях, исповедуемых им в должности министра иностранных дел Украины”.

“Сегодня мне горько признать, что проект новой Украины европейского образца выродился в одну из неперспективных евразийских политико-экономических моделей, - отмечает А.ГАНУЩИН. – Они переродились в программу «Новый курс» кандидата в Президенты Украины Арсения ЯЦЕНЮКА, где национальная идея подменена восточноевропейским проектом интеграции, предусматривающем как можно большую взаимозависимость Украины с Россией и другими странами, до недавнего времени входящими в состав Союза Советских Социалистических Республик. Да и способы внедрения модернизации Украины, заложенные в программе А.ЯЦЕНЮКА, почему-то - при странном совпадении исторических обстоятельств - очень напоминают советские подходы, которые доминировали на 1/6 части земного шара в первой половине 20 века”.

По “глубокому убеждению” А.ГАНУЩИНА, “сегодняшнее движение по направлению, определенному «Новым курсом», не отвечает национальным интересам Украины. Именно поэтому, учитывая приведенные здесь рассуждения, я принял решение о выходе из избирательного процесса в статусе руководителя Львовского областного штаба кандидата в президенты Украины А.ЯЦЕНЮКА”.