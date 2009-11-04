«Свобода» начала борьбу с гриппом

Всеукраинское объединение «Свобода» начало масштабную акцию «Украинцы помогают украинцам» с целью преодоления эпидемии гриппа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО “Свобода”, в рамках акции, часть средств, собранных для избирательной кампании Олега ТЯГНИБОКА, направлена на приобретение специализированного медицинского оборудования, обеспечения лекарствами мобильных врачебных бригад, закупку лекарств для больниц, которые в них нуждаются.

Уже в настоящее время десять районов области Тернопольской области, которые оказались наиболее расположенными к распространению эпидемии, обеспечены лечебными средствами. «Свободовцы» сформировали пакеты, которые содержат противовирусные препараты, средства профилактики гриппа и ОРВИ, марлевые повязки, сведения о том, как уберечься от болезни.

На запрос ВО «Свобода» руководство тернопольской областной и городской клинических больниц подготовило перечень необходимого медицинского оборудования, которое в ближайшие дни будет закуплено и установлено в медицинских учреждениях Тернополя.

Кроме этого, при содействии «Свободы» в трех районах области работают мобильные врачебные бригады, которые проводят медицинские осмотры, диагностируют и назначают лечение в самых отдаленных селах.

«Тернопольские «свободовцы» самостоятельно закупают лекарства, раздают их по назначению, формируют и сопровождают мобильные врачебные бригады, организуют закупку оборудования. Только в таком случае помощь является адресной, действенной, реальной. Иначе средства, направленные на борьбу с эпидемией, могли бы утонуть в чиновнических отчетах и попасть к людям лишь в виде обещаний – как неоднократно случалось во время преодоления последствий стихийных бедствий, проведения профилактических мероприятий», - отметил руководитель избирательного штаба О.ТЯГНИБОКА в Тернопольской области Сергей НАДАЛ.

Как напоминает пресс-служба, 30 октября 2009 года, в день официальной регистрации кандидатом на пост Президента Украины, избирательный штаб О.ТЯГНИБОКА принял решение о сокращении расходов избирательной кампании и направлении одного миллиона гривен на мероприятия по борьбе с эпидемией в Тернопольской области и в Западной Украине.

Местные организации Всеукраинского объединения «Свобода», узнав о масштабности беды, приняли необходимые меры, чтобы помочь согражданам. В частности, проведен опрос жителей районов с целью выяснения реальной опасности и оценки возможностей участия «Свободы» в мероприятиях по преодолению угрозы. Изыскивая пути реальной помощи наиболее социально незащищенным группам населения, «свободовцы» провели широкую информационную кампанию по преодолению паники.