В Украине находится делегация офицеров НАТО

Более 100 офицеров НАТО прибыли в Украину для ознакомления с основными подходами нашей страны в реализации политических, экономических и военных задач.

Как сообщает Управление пресс-службы Министерства обороны Украины, большую группу офицеров вооруженных сил стран - членов и структур НАТО возглавляет начальник Оборонного колледжа НАТО генерал-лейтенант Бундесвера Вольф-Дитер ЛОЕЗЕР.

Главная цель их визита - участие в двухдневном выездном курсе для старшего командного состава Оборонного колледжа НАТО, который впервые будет проходить в Киеве на базе Национальной академии обороны Украины.

Этот курс организован в рамках продолжения сотрудничества, основанного командованием Оборонного колледжа НАТО с Национальной академией обороны Украины во время проведения ІХ Международной недели НАТО.

В ходе курса офицеры НАТО ознакомятся с принципами и основными подходами к реализации политических, экономических и военных задач, в соответствии с национальными интересами Украины. В качестве лекторов на мероприятие приглашены должностные лица высокого уровня Совета национальной безопасности и обороны Украины, Министерства иностранных дел Украины и преподаватели ведущих кафедр Национальной академии обороны Украины.

В частности, вниманию офицеров Альянса будут представлены лекции на темы: “Развитие Вооруженных сил Украины в современных условиях”, “Проблемы обеспечения военной безопасности Украины”, “Приоритеты внешней политики, состояние и перспективы их реализации” и “Украина в современной системе координат мировой безопасности. Региональные вызовы”.