Создание Правительственной комиссии по нацбезопасности незаконно

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО остановил действие постановления Кабинета министров Украины от 21 октября в 2009 г. «Об образовании Правительственной комиссии по вопросам обеспечения обороноспособности и национальной безопасности Украины».

Текст соответствующего указа обнародован на официальном сайте главы государства.

В документе В.ЮЩЕНКО отмечает, что это постановление Кабмина не отвечает положениям Конституции Украины.

В частности, он обращает внимание, что по Конституции Украины Президент Украины является Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины; назначает на должности и освобождает от должностей высшее командование Вооруженных сил Украины, других воинских формирований; обеспечивает национальную безопасность; осуществляет руководство в сферах национальной безопасности и обороны государства; возглавляет Совет национальной безопасности и обороны Украины и т.п. Органом, который в соответствии с Основным Законом государства осуществляет координацию и контроль деятельности органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны, является Совет национальной безопасности и обороны Украины.

В то же время ни Конституцией, ни законами, в частности законами «Об основах национальной безопасности Украины», «О Кабинете Министров Украины», координация действий по вопросам обеспечения обороноспособности и национальной безопасности Украины не отнесена к полномочиям Кабинета министров.

Поэтому, учитывая, что в соответствии с законодательством правительство Украины может образовывать постоянные, временные консультативные, совещательные и другие вспомогательные органы для обеспечения осуществления своих полномочий, возложение постановлением №1117 на консультативно-совещательный орган при Кабинете министров Украины указанных задач не отвечает Конституции Украины.

Включение в состав Правительственной комиссии по вопросам обеспечения обороноспособности и национальной безопасности Украины председателя Службы безопасности Украины, председателя Службы внешней разведки Украины, начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины без их согласия является, как отмечается в указе Президента, превышением предусмотренных Конституцией и законами Украины полномочий правительства.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.