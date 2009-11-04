Ющенко называет правительство беспомощным в борьбе с гриппом

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называет беспомощными действия правительства, направленные на преодоление эпидемии гриппа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время совещания с руководством Министерства здравоохранения.

По словам Президента, действия правительства по преодоление распространения гриппа беспомощны.

«Правительство не было готово к такому развитию событий», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Он напомнил, что пандемия «калифорнийского» гриппа в мире началась уже давно, и в свое время Всемирная организация здравоохранения присвоила высший уровень опасности этой эпидемии. По словам В.ЮЩЕНКО, таким образом ВОЗ дала сигнал всем странам быть готовыми к борьбе с вирусом.

Президент напомнил, что в апреле этого года он официально обращался в Кабинет Министров с призывом принять все превентивные меры, чтобы не допустить распространения гриппа на территории Украины. «Если бы это было сделано, мы бы имели другой уровень подготовки», - считает В.ЮЩЕНКО. Однако, по его словам, Кабмин не принял к сведению его рекомендации, и уже в октябре оказалось, что в Украине недостаточное количество защитных масок, вообще нет тестовых систем для выявления гриппа А/H1N1.

«Работаем, как слепые котята», - сказал В.ЮЩЕНКО.