Ющенко: руководить борьбой с гриппом должен СНБО

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что главным центром принятия решений по противодействию эпидемии гриппа в Украине должен стать Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО заявил во время встречи с представителями СМИ.

Отметив, что в украинской системе здравоохранения беспорядок и что “времени для уговоров и ожиданий уже нет”, В.ЮЩЕНКО сказал: “Главным центром принятия решений должен стать СНБО. Невыполнение его решений будет сопровождаться немедленным представлением в правоохранительные органы. Напоминаю это всем ответственным лицам”.

При этом глава государства обратил внимание на все свои поручения, которые он сделал во Львове четыре дня назад во время совещания по противодействию распространению гриппа. “Через три дня истекает срок выполнения этих доверенностей”, - подчеркнул он.

При этом Президент сообщил, что своим решением вводит в состав СНБО министра здравоохранения и главного государственного санитарного врача Украины. “Я осознаю свою ответственность”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он также выразил соболезнования семьям умерших в результате осложнений от гриппа и благодарность медикам, которые лечат людей.