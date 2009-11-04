Курс НБУ на 05.11.09

Официальный курс НБУ на 05.11.09100 USD США – 801.4800 (4 ноября – 801.1600) 100 EUR – 1183.0646 (4 ноября – 1174.3403) 10 RUR – 2.7416 (4 ноября – 2.7405) Учетные курсы банковских металлов на 05.11.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-87501.58 (4 ноября-84762.73) 961 XAG 10 Серебро-1400.99 (4 ноября-1309.90) 962XPT10Платина-109001.28(4 ноября-106874.74) 964XPD10 Палладий-26368.69(4 ноября-25717.24)

Официальный курс НБУ на 05.11.09 100 USD США – 801.4800 (4 ноября – 801.1600) 100 EUR – 1183.0646 (4 ноября – 1174.3403) 10 RUR – 2.7416 (4 ноября – 2.7405) Учетные курсы банковских металлов на 05.11.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-87501.58 (4 ноября-84762.73) 961 XAG 10 Серебро-1400.99 (4 ноября-1309.90) 962XPT10Платина-109001.28(4 ноября-106874.74) 964XPD10 Палладий-26368.69(4 ноября-25717.24)

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