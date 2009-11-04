Главное на 4 ноября (вечер)

Новости ТЭК

Уполномоченный Президента по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ заявляет, что затягивание пересмотра газовых контрактов приведет к осложнению обеспечение газом украинского потребителя, в связи с чем распространение инфекционных заболеваний может затянуться до весны.

Об этом сообщает официальный сайт кандидата в Президенты Виктора ЮЩЕНКО.

«Я не врач, но с точки зрения поставки энергии людям, такую вероятность можно прогнозировать», - в частности, сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

По его словам, к пересмотру газовых контрактов должен быть взаимовыгодный подход со стороны как России, так и Украины.

«Целесообразно достичь взаимовыгодного решения по уменьшению жесткости нормы об объемах российского газа, которые Украина должна отобрать. Во-вторых, стоит пересмотреть вопрос о ценовой политике: как на транзит – в сторону увеличения, так и на газ – в сторону снижения. Чтобы это были экономически обоснованные параметры», - объясняет эксперт.

К тому же, как отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ, стоит привести к симметричному и взаимоприемлемому виду риски и штрафные санкции.

«Ситуация в этом плане выглядит таким образом – нас ожидают максимально возможные, больше, чем где угодно в Европе, штрафные санкции в случае каких-либо нарушений, а на нашего партнера - Россию никаких санкций нельзя наложить», – подчеркнул Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Финансы

В январе-октябре 2009 года мобилизовано доходов в общий и специальный фонды Государственного бюджета на сумму 147 млрд. 871,4 млн. грн. (с учетом возмещения НДС и без учета собственных поступлений бюджетных учреждений), или 100,9% плана января-октября 2009 года.

Об этом сообщается на официальном сайте Государственного казначейства Украины.

Согласно сообщению, в январе-октябре т.г. в общий фонд Госбюджета мобилизовано 120 млрд. 907,4 млн. грн. (с учетом возмещения НДС), или 99,5% к ежемесячной росписи доходов общего фонда Госбюджета, в специальный фонд мобилизовано 26 млрд. 964 млн. грн. (без учета собственных поступлений бюджетных учреждений), или 107,2% к ежемесячной росписи доходов спецфонда Госбюджета.

Также сообщается, что в октябре 2009 года в общий и специальный фонды Госбюджета мобилизовано 15 млрд. 909,7 млн. грн. (с учетом возмещения НДС и без учета собственных поступлений бюджетных учреждений), в т.ч. в общий фонд мобилизовано 13 млрд. 491,3 млн. грн.

Также сообщается, что в январе-октябре т.г. органами Госказначейства возмещено из бюджета 31 млрд. 001,2 млн. грн. налога на добавленную стоимость.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,2150/8,2510, к 12:00 цены выросли до 8,2650/8,2850. К закрытию торгов ценовые уровни упали – 8,2435/8,2665 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в связи с празднованием в России Дня народного единства торги по российской валюте не проводились.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4705/1,4775. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 12,1225/12,1780, к 12:00 цены ушли вверх – 12,1905/12,2190. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне откатились к уровню 12,1540/12,1985.

Фондовый рынок

Национальный депозитарий Украины (НДУ) заявил об отказе от судебного иска к депозитарию «Межрегиональный фондовый союз» (МФС) относительно установления с последним корреспондентских отношений.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НДУ.

По информации пресс-службы, Нацдепозитарий отказался от иска в связи с тем, что МФС прекратил свою депозитарную деятельность.

«НДУ считает нецелесообразным последующее рассмотрение в судебных инстанциях вопроса относительно установления корреспондентских отношений с депозитарием МФС, поскольку даже положительное решение суда относительно иска НДУ не решает проблем эмитентов, которые стали причиной подачи данного иска», – отмечается в информации пресс-службы.

В Нацдепозитарии также отметили, что не планируют направлять аналогичный иск к правопреемнику МФС – «Всеукраинскому депозитарию ценных бумаг», пока «для этого не возникнут объективные причины».

Иск НДУ был подан 13 августа 2009 года с целью исключить возможность заключения договоров о корреспондентских отношениях на дискриминационных для себя условиях.

Индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов повысился на 3,24% – до 607,79 пункта. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 22 млн. 128 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов повысился на 5,04% – до 1497,18 пункта. Общий объем торгов составил 31 млн. 985 тыс. грн.

Сельское хозяйство

Беларусь временно запретила ввоз свинины, продуктов ее переработки и свиного технического сырья со всей территории Российской Федерации.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

«В связи с ухудшением эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней в Российской Федерации Главное управление ветеринарии с Государственной ветеринарной и Государственной продовольственной инспекциями Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь с 4 ноября 2009 года вводит временные ограничения на ввоз на территорию Республики Беларусь свинины, продуктов ее переработки и свиного технического сырья со всей территории Российской Федерации», – сказано в сообщении.

Одновременно отменяются выданные ранее разрешения на ввоз на территорию Беларуси из РФ указанных продуктов животного происхождения.

Как сообщал УНИАН, 20 октября т.г. вспышка африканской чумы была зафиксирована в Балтийске на западе РФ, что подтвердило самые худшие опасения экспертов Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), которые несколько лет боролись с африканской чумой свиней в Грузии и соседних с ней странах.

23 октября т.г. ООН выразила крайнею обеспокоенность распространением в России африканской чумы свиней, которая может распространиться на соседние страны.

Эпидемия гриппа

В Украине лабораторно подтверждены 17 случаев заболевания людей гриппом А/Н1N1.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на пресс-конференции в Министерстве здравоохранения Украины первый заместитель главного государственного санитарного врача Украины Людмила МУХАРСКАЯ.

“Мы получили подтверждение гриппа А/Н1N1 в городе Киеве у человека, который умер. Подтвержден этот диагноз в военном госпитале и в Киевской области” (но пока еще лишь в областной СЭС в вирусологической лаборатории, материал доставлен в Институт эпидемиологии для дополнительных исследований), – сказала Л.МУХАРСКАЯ.

По ее словам, продолжается рост заболеваемости именно в западных регионах страны. “Девять регионов активно втянуты в ситуацию распространения гриппа и ОРВИ. Три региона, в которых мы наблюдаем очень активный рост заболеваемости, – это Тернопольская, Львовская, Ивано-Франковская области. В последние дни заболеваемость перешла на центральные регионы, зарегистрировано превышение эпидемического порога в Киеве, Виннице и Чернигове”, - отметила заместитель главного санитарного врача.

Она отметила, что в предыдущие годы за сутки фиксировали 25-30 тысяч случаев заболеваний ОРВИ, а в настоящее время за сутки регистрируют по 70-80 тысяч случаев простудных заболеваний. “Есть две особенности хода эпидемического сезона 2009-2010 годов. Во-первых, рост заболеваемости начался на два месяца раньше (обычно это наблюдается в декабре). Во-вторых, показатели заболеваемости очень быстро растут – в несколько раз за неделю”, - отметила Л.МУХАРСКАЯ, добавив, что на сегодня в целом по Украине количество людей, заболевших гриппом и ОРВИ, составляет около 478 тысяч.

Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ обратился к премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО с просьбой дать поручение главному государственному санитарному врачу Украины об объявлении карантина в Киеве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, на сегодняшний день уровень заболевания людей инфекционными болезнями в столице превышает многолетние средние показатели. По информации чрезвычайной противоэпидемической комиссии при Киевской городской государственной администрации, по состоянию на 4 ноября 2009 года в Киеве зарегистрировано более 26 тысяч больных острыми респираторными вирусными инфекциями, что свидетельствует о неблагополучной эпидемической ситуации.

По словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, в столице сложилась очень сложная ситуация.

«Чтобы предотвратить распространение инфекции и оградить население Киева, мы должны в ближайшее время ввести карантин», – уверен киевский городской председатель.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что главным центром принятия решений по противодействию эпидемии гриппа в Украине должен стать Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО заявил во время встречи с представителями СМИ.

Отметив, что в украинской системе здравоохранения беспорядок и что “времени для уговоров и ожиданий уже нет”, В.ЮЩЕНКО сказал: “Главным центром принятия решений должен стать СНБО. Невыполнение его решений будет сопровождаться немедленным представлением в правоохранительные органы. Напоминаю это всем ответственным лицам”.

При этом глава государства обратил внимание на все свои поручения, которые он сделал во Львове четыре дня назад во время совещания по противодействию распространению гриппа. “Через три дня истекает срок выполнения этих доверенностей”, - подчеркнул он.

При этом Президент сообщил, что своим решением вводит в состав СНБО министра здравоохранения и главного государственного санитарного врача Украины. “Я осознаю свою ответственность”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он также выразил соболезнования семьям умерших в результате осложнений от гриппа и благодарность медикам, которые лечат людей.

(УНИАН)