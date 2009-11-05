АНОНС на 5 ноября

5-6 ноября по приглашению Президента Украины Виктора Ющенко состоится официальный визит в Украину Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.

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Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

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Состоится семинар на тему: "Швейцария для Украины. Улучшение доступа на рынок Швейцарии и ЕС для малых и средних предприятий Украины в отраслях металлообработки и машиностроения". Участники: президент УСПП Анатолий Кинах, Чрезвычайный и Полномочный Посол Швейцарии в Украине Георг Цюблер, председатель Программы технической продукции Швейцарской программы содействия импорту (SIPPO) Бойко Дойчинов и др.

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Пресс-конференция на тему: «Отмена рыночного сбора уменьшит нагрузку на бизнес». Участники: Станислав Ялыжко, председатель отраслевого Совета предпринимателей Оболонского района по товарам и услугам, частный предприниматель; Надежда Негода, частный предприниматель и др.

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Пресс-конференция главного государственного санитарного врача г. Киева Анатолия Пономаренко на тему: "Об эпидемситуации - в связи с заболеванием гриппом и острыми респираторными заболеваниями в городе Киеве".

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Состоится церемония официального открытия ХІІ Киевской международной книжной ярмарки, которая традиционно приурочена ко дню украинской письменности и языка.

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12-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Дело Пастернака: где правда?”. Речь пойдет об уголовном деле, возбужденном против гендиректора ГП «Угольная компания «Краснолиманская» Зиновия Пастернака, которого обвиняют в разворовывании государственных средств. Будут представлены материалы дела, выводы научных работников о способе дегазации угольных пластов и патенте на него. Также будет объявлено Заявление ведущих украинских ученых и заслуженных шахтеров относительно дела Пастернака. Участники: адвокат Ирина Минкевич; Герой Украины, Заслуженный шахтер Украины Михаил Гордовенко; адвокат Елена Мунтян; директор Научно-исследовательского центра судебной экспертизы по вопросам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Украины Петр Крайнев; д.техн.наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины Александр Морозов; профессор, академик Украинской технической академии дважды лауреат Государственной премии Украины в сфере науки и техники Александр Немчин (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Начнется брифинг народного депутата Украины Б.Губского на тему: «Завоз лекарств в Украину в связи с эпидемической ситуацией».

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В рамках инициативной группы по развитию саморегулирования в Украине состоится круглый стол на тему: "Саморегулирование риэлторов: тенденции и перспективы развития".

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Круглый стол на тему: «Проблемы практической реализации положений Закона Украины «О рекламе» о запрещении с 1 января 2010 года рекламы алкоголя и табака во всех печатных СМИ, кроме специализированных изданий».

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Пресс-конференция на тему: “Итоги деятельности МТСБУ за 9 месяцев 2009 года и перспективы осуществления обязательного страхования гражданско-правовой ответственности автовладельцев в Украине”. Участники: Владимир Романишин, президент Моторного (транспортного) страхового бюро Украины и др.

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Состоится прямая линия при участии народного депутата, члена парламентской фракции Партии регионов Николая Азарова. Вопросы: Как ПР собирается контролировать выполнение закона о повышении социальных стандартов; Не приведет ли это решение к очередному витку экономического кризиса?; Где взять деньги на повышение минимальной зарплаты?

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