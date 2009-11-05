ВОЗ: Меры Кабмина по борьбе с эпидемией разумны
08:53, 05 ноября 2009Разное
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Карантин и отмена массовых собраний
Предосторожности, которые предпринимает украинское правительство в борьбе с эпидемией гриппа, вполне разумны.
Об этом заявил в штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Женеве представитель ВОЗ Грегори ХАРТЛ, передает РБК-Украина со ссылкой на Assosiated Press.
"Закрывая школы и отменяя массовые собрания на ранних этапах эпидемии, вы сможете замедлить распространение вируса", - отметил Г.ХАРТЛ, добавив, что пока располагает только одним подтверждением о смерти в Украине от «калифорнийского» гриппа.
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