Украина и Беларусь разблокируют процесс оформления госграницы?..

5-6 ноября 2009 года по приглашению Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО состоится официальный визит в Украину Президента Республики Беларусь Александра ЛУКАШЕНКО.

Как сообщает официальный сайт Президента Украины, запланированы встречи А.ЛУКАШЕНКО с В.ЮЩЕНКО, премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО и председателем Верховной Рады Владимиром ЛИТВИНЫМ.

Программой визита предусмотрено открытие Центра белорусского языка и культуры на базе Института филологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, также будет заложен памятный камень на месте строительства в будущем памятника величайшему белорусскому писателю Владимиру Короткевичу.

Во время визита будут обсуждаться актуальные вопросы двусторонних отношений Украины и Беларуси, взаимодействие стран на направлении реализации проектов в рамках Инициативы ЕС «Восточное партнерство», а также будет подписан ряд двусторонних документов.

Ожидается, что одним из основных результатов визита станет разблокирование процесса завершения договорно-правового оформления украинско-белорусской государственной границы.

По результатам визита будет принято совместное Коммюнике глав государств.