ДАЙДЖЕСТ СМИ за 5 ноября

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «Правительство сократило объемы возмещения НДС», в котором пишет - в октябре правительство фактически перестало возмещать налог на добавленную стоимость (НДС) предприятиям, что позволило завысить доходы общего фонда госбюджета. За два месяца до окончания года правительство собрало в общий фонд госбюджета всего 66% запланированной суммы на весь 2009 год. Это означает, что Кабмину за оставшиеся два месяца предстоит собрать треть всех доходов общего фонда, в деньгах это 63 млрд. грн.

http://delo.ua/ekonomika/makroekonomika/pravitelstvo-sokratilo-obemy-vozmecshenija-nds-133451/

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Также «Дело» в материале «Автопродажи в Украине снова рухнули» пишет – по данным ассоциации автопроизводителей Украины «Укравтопром», в октябре объем производства транспортных средств в нашей стране сократился на 33%. Так, если за первый месяц осени украинские предприятия выпустили 7 тыс. единиц автотехники, то в октябре - 4,9 единицы…

http://delo.ua/biznes/rynki/avtoprodazhi-v-ukraine-ruhnuli-133449/

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«Дело» в публикации «Мнение: С широко закрытыми глазами» пишет – происходящее в стране очень напоминает атмосферу этой американской драмы. Пожалуй, впервые за годы независимости власть потеряла не только контроль над экономикой, но и понимание происходящих в ней процессов. Вполне разумно решив в кризис не будоражить население негативными показателями, правительство явно переборщило с секретностью. На сегодня ни общество, ни экономисты не имеют ясного представления о состоянии бюджета, выполнении тех или иных доходных и расходных статей. Такую же манеру поведения избрало руководство Нацбанка. Именно на совести менеджеров НБУ, отказавшихся от прозрачной курсовой политики, лежат резкие колебания курса гривни последних месяцев…

http://delo.ua/mneniya/kommentarii/mnenie-s-shiroko-glazami-133442/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Украина выводит из себя организмы» пишет – народные депутаты предлагают сделать Украину территорией, свободной от генетически модифицированных организмов (ГМО). В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предлагающий введение полного запрета на выращивание и изготовление, а также ввоз ГМО. Принятие этого закона выгодно компаниям, занимающимся производством и продажей средств по защите растений, ежегодные потери которых в случае легализации ГМО могут составить более 10 млрд грн., отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1268930

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Топливо дурно пахнет» пишет – Херсонское областное отделение Антимонопольного комитета (АМКУ) вчера возбудило дело в отношении трех участников тендера на поставки топлива для Херсонского морского торгового порта. Среди них – украинская "дочка" российской компании ЛУКОЙЛ. Эксперты отмечают, что до сих пор АМКУ ограничивался громкими заявлениями, а новое дело – лишь повод добавить себе популярности. Впрочем, по мнению участников рынка, политика комитета может сделать поставки топлива госструктурам непривлекательным бизнесом…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1268954

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Аэропорт показал себя молотком» пишет – Минтранс определил победителя тендера на строительство терминала и сопутствующей инфраструктуры во Львовском аэропорту. За право реализации проекта стоимостью более 1 млрд грн. американская IMTC MEI отдала 4,9 млн. грн. Эта компания мало известна рынку, но благодаря аукционной процедуре смогла обойти считавшуюся до сих пор фаворитом польскую ABM Wschod…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1268935

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Издание «Экономические известия» в публикации «Хлеб не выдержал проверки» пишет - Госпотребстандарт забраковал пятую часть хлебобулочных изделий. В основном это касается продукции мелких предприятий, которые вынуждены экономить на составляющих, однако и крупные хлебные холдинги имеют косвенные проблемы из-за корректировки качественных показателей зерна, закрепленных новым ГОСТом на пшеницу…

http://eizvestia.com/markets/full/4184938

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«Экономические известия» в публикации «Операторы придерживают залог» пишут - операторы мобильной связи могут не заплатить государству 120 млн. грн. залога, гарантирующего их участие в тендерах на 3G, если вопросы с проведением конверсии и аукционов не будут урегулированы в ближайшее время. Ведь существует угроза того, что деньги участников рынка могут надолго зависнуть в госказне, как это случилось в истории с тендером на ОПЗ. Подмоченная репутация государства в финансовых вопросах мешает компаниям сдавать гарантийные деньги…

http://eizvestia.com/markets/full/4184932

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«Газета по-киевски» в материале «Врачи прописывают антибиотики, «чтобы не быть потом виноватыми» пишет – издание пообщалась со знаменитым педиатром Евгением Комаровским, автором книг по ОРВИ и гриппу. Врач, которого называют «украинским Айболитом» разместил в интернете, пожалуй, самые внятные объяснения и советы, как проводить профилактику и лечиться при существующей эпидемии гриппа…

http://mycityua.com/articles/health/2009/11/04/093238.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Омельченко в больнице обнимался, а Кличко не влезал в халат» подает результаты общения с реаниматологами, которые рассказали о VIP-пациентах и о «туннеле» больных…

http://www.segodnya.ua/news/14091780.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Гриппозный» миллиард повысит температуру на финансовом рынке Украины» пишет - A/H1N1 подтвержден у 14 украинцев, что никак не дотягивает до эпидемии. Но «гриппозные» деньги вполне могут инфицировать и без того больной финансовый рынок Украины...

http://economics.unian.net/rus/detail/25199

(УНИАН)