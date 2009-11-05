Тигипко профинансировал радиационные исследования

Сергей ТИГИПКО, кандидат на пост Президента Украины, лично договорился с известной международной компанией «Веритас» о проведении на территории Кировоградской области комплексных радиационных и экологических исследований.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в среду журналистам в Кировограде.

«Перспектива Украины в том, что мы и дальше будем заниматься добыче урановой руды. Страна должна иметь полный цикл изготовления ядерного топлива. В то же время, нужно решать несколько проблем. Во время встреч с жителями Кировограда неоднократно возникал вопрос – люди не знают реального радиационного состояния территории, на которой живут», - сказал С.ТИГИПКО.

Он сообщил, что авторитетное международное агентство сделает на территории Кировоградской области больше 100 радиологических замеров.

«Они подготовят радиологическую разведку, на основе которой составят карту области. Там будут конкретно указаны все опасные зоны и объекты. Параллельно компания будет делать экологические исследования, а затем специалисты аргументировано пояснят радиационный уровень с количеством онкологических заболеваний в области», - объяснил С.ТИГИПКО.

По его словам, результаты проведенной работы будут представлены до конца этого года, и тогда можно будет делать выводы и готовить план дальнейших действий.

«Западные специалисты смогут оценить ситуацию со стороны, без паники. Если эта работа окажется удачной, мы сможем привлечь общественность к решению радиационного вопроса, в частности, бороться за международные гранты», - отметил С.ТИГИПКО.