В Европе индекс PMI демонстрирует активный рост

Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в октябре 2009 года составил 52,6 п.п. против 50,9 п.п. в сентябре текущего года.

Италия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в октябре 2009 года составил 52,2 п.п. против 48,5 п.п. в сентября текущего года.

Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в секторе услуг в октябре 2009 года составил 56,9 п.п. против 55,3 п.п. в сентябре текущего года.

Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в октябре 2009 года составил 57,7 п.п. против 53,2 п.п. в сентябре текущего года.

Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в октябре 2009 года составил 50,7 п.п. против 50,9 п.п. в сентябре текущего года.

Для этого индекса рубеж в 50 пунктов - критерий разворота рынка. Чем выше индекс отметки 50 пунктов, тем более высокие перспективы развития рынка услуг. Не существует четкого объяснения, почему только в Германии этот индекс падает до критического уровня, в то время как в других странах Европы он растет. Скорее всего, сказывается пессимизм немецкого бизнеса относительно успехов государственных программ.