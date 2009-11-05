В Украине от гриппа и его осложнений умерли 96 человек заявила на заседании Верховной Рады председатель Комитета ВР по вопросам здравоохранения Татьяна БАХТЕЕВА.

Как передает корреспондент УНИАН, по ее словам, в числе умерших шесть врачей, семь беременных и девять детей.

В ходе доклада проекта постановления о первоочередных мерах противодействия распространению пандемического гриппа в Украине Т.БАХТЕЕВА отметила, что Партия регионов настаивает, чтобы 500 млн. грн. были переданы в регионы для закупки лекарств и медицинских препаратов.

При этом Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН несколько раз перебивал ее, отмечая: «Вы докладываете как председатель комитета, а не как член фракции Партии регионов, и речь идет о проекте постановления парламента Украины, а не фракции Партии регионов, поэтому давайте прекратим политическую агитацию».

Грипп протекает в легкой форме

Вирус гриппа А/H1N1 у 90% инфицированных протекает в легкой форме, не отличаясь от других ОРВИ. Об этом в интервью еженедельнику «Комментарии:» сообщил заведующий лабораторией иммунологии и вакцинопрофилактики Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л.Громашевского АМН Украины Игорь МАРИЧЕВ.

Врач обратил внимание на то, что “заболевание калифорнийским гриппом не является абсолютно смертельным, возможные тяжелые последствия можно предотвратить, своевременно обратившись к врачу”.

Он привел данные Минздравсоцразвития России, которое отмечает, что “вирус гриппа А/H1N1 у 90% инфицированных протекает в легкой форме, не отличается от других ОРВИ. Однако 3–5% случаев протекают очень тяжело, с проявлением пневмонии и дыхательной недостаточности. 1,5% требуют интенсивной терапии с искусственной вентиляцией легких», - объяснил И.МАРИЧЕВ.

Он отметил, что на сегодняшний день в Украине не зарегистрированы вакцины против калифорнийского гриппа. В то же время в России, по словам И.МАРИЧЕВА, официально зарегистрированы четыре вакцины против свиного гриппа: «инфлювир», «пандефлю», «моногрипол» и «моногрипол непро». Он отметил, что с 9 ноября в России начнется вакцинация населения против вируса гриппа A/H1N1.

ВОЗ прогнозирует в Украине три "волны" гриппа A/H1N1

Спад заболеваемости гриппом в Украине следует ожидать после массовой вакцинации населения, прогнозирует Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Руководитель бюро ВОЗ в Украине Игорь ПОКАНЕВИЧ называет введение карантина и вакцинацию главными факторами остановки распространения по территории Украины гриппа A/H1N1, сообщает "Немецкая волна".

Также руководитель бюро ВОЗ в Украине отметил, что по оценкам организации, в Украине, как и во всем мире, будет три волны гриппа A/H1N1: первая – сейчас, вторая – весной, а третья – осенью следующего года.

И.ПОКАНЕВИЧ считает уместным продолжение карантинных мер в западных областях Украины и введение карантинного режима там, где показатель заболеваемости в ближайшее время может превысить эпидемический порог, а также немедленную иммунизацию населения от "свиного" гриппа.

На вопрос о том, когда в Украине может начаться вакцинация, если в стране еще официально не зарегистрирован ни один препарат для проведения профилактических прививок, а это длительный процесс, представитель Всемирной организации здравоохранения ответил: "Сегодня есть возможность использовать вакцину в случае эпидемии. По достаточно быстрому механизму завоза ее в страну".

"Мы оцениваем сейчас ситуацию, если прогноз будет пессимистичен и данные будут свидетельствовать о реальной угрозе, то мы будем делать все для того, чтобы вакцина была доступна для населения как можно скорее. Но следует учесть, что на эту вакцину в мире серьезный спрос", - добавил И.ПОКАНЕВИЧ.

Накануне эксперты ВОЗ сообщили, что возможной причиной большого количества заболеваний в Украине является именно пандемический грипп. Однако не все случаи A/H1N1 лабораторно подтверждены ввиду сложностей с проведением лабораторных анализов.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 4 ноября призвал украинцев к вакцинации в связи с эпидемией гриппа.

Он отметил, что в Украине одновременно сошлись три возбудителя болезней: двух сезонных гриппов и "калифорнийского" – а такое соединение инфекций вследствие мутации может дать еще более агрессивный, новый вирус, сказал Президент.